網購紙箱填充物竟是張「地府專用」假人民幣 他直呼觸霉頭

常網購的人都知道，箱子裡都會放一些氣泡紙、報紙、泡棉等物品來保護商品，避免在運送的過程中商品受到碰撞而有損傷，但有網友在臉書表示朋友幫孩子買課外讀物，打開箱子看到裡面的填充物讓友人嚇壞了，直呼觸霉頭，要去廟裡拜拜求心安。

原PO在臉書「爆怨公社」寫道朋友上網幫孩子購買課外讀物，收到物品後打開箱子一看，發現裡面為了保護商品所放的填充物，竟然是一大張印有「地府專用」的假人民幣紙張，讓友人看到後嚇了好大一跳，直呼「恐懼瞬間填滿了世界」。

原PO認為箱子這麼大只放幾本書，裡面空間很空，放這張紙真的是沒有必要。友人事後打電話跟出版社反映，對方表示那是廠商給的包裝紙，願意給一本書當補償，讓原PO聽了很不以為然。

網友們看了則勸不要太在意，「平常心就好，紙鈔沒切割沒上印，不具任何效力，不需要去拜拜，沒什麼霉頭的問題」、「真的只是填充物，包裝時都會隨手放的餘件塞好塞滿，而且這些東西都是人製造出來拿來換客人口袋中的錢，沒啥好禁忌」、「就是是廢紙一張而已」、「就一張紙，感覺是你朋友想太多」。