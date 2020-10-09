南北差很大？北漂女第一次看到地瓜球「加1味」驚喊：好衝擊！

台灣各地有不同生活和飲食文化，南北也存在差異，連同樣的食物都可能有不同做法和吃法，而夜市的經典小吃「地瓜球」也在內，有一名北漂女子到北部讀書，第一次看到地瓜球加梅粉的吃法，讓她直呼「好衝擊」。

一名彰化女網友在臉書「爆廢公社」發文表示，自己北漂到北部讀書，結果看到了夜市經典小吃「地瓜球」，但平常都只吃原味的她，第一次看到北部地瓜球竟然會加梅粉、巧克力粉等等，她覺得很好吃，但還是覺得「好衝擊」，於是她好奇詢問其他人「地瓜球你們還會加其他佐料嗎？」。

此文一出也引起兩派網友看法，不少人覺得「我愛原味」、「原味才是王道」、「當然原味啊！加什麼加啊」、「其實原味比較好吃」、「不行只能原味」、「只吃原味」、「一直都只吃原味」、「沒吃過加味的」。

另一派人則表示「加梅子粉超好吃的呀」、「吃過一次加梅粉真的超好吃」、「我新竹人，但是第一次吃地瓜球加可可粉也是很驚奇」、「只加梅粉，其他都是邪魔歪道」、「還有椒鹽、黑糖、花生粉、海苔，可可粉以外還可以加巧克力醬」。

但也有人說「中南部一直都有啊，夜市逛多一點就會遇到了」。