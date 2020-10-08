她用餐驚見「可透視」肉片 網狠酸：趕快吃！怕被電風扇吹走

不少民眾喜歡到吃到飽餐廳狂點肉片，不僅滿足口腹之欲，還獲得滿滿飽足感，不過偶爾也會聽聞有消費者抱怨「肉片超薄」，讓人相當掃興。一位網友就在臉書社團「爆怨公社」PO文分享自己的用餐經驗，她發文寫到自己意外到訪一間「刀工非常厲害的店」，還把肉切的晶瑩剔「透」，但她也不禁直呼「實在不知道要吃多少盤才能吃飽？」

只見照片中，一個黑色大盤子裝著6片生牛肉，但牛肉的厚度卻相當輕薄，用肉眼便可輕鬆透視，許多網友看了也不禁嘲諷「刀工未免太好了吧！」

貼文一出便吸引千位網友按讚，紛紛留言表示「中華一番是真的，刀工對決！」、「原來是小當家真人版？」、「在有跟沒有之間…」、「是賣技術的吧？」、「涮一秒就可以了，入口即化」、「比我擦屁股的衛生紙還薄…」、「要快點吃，免得等等被電風扇吹走」。

有內行網友透露「冷凍過後用機器切的啦！」，連厚薄都設定好了，少於1公分的厚度都可以輕鬆切好。不過，也有網友看後開始抱怨道，「現在吃到飽火鍋店或壽喜燒都是來這套的」、「怕客人吃的店」、「很多都是組合肉用冷凍冰起來在用機器切，這樣客人就不知道是組合肉」、「這一下鍋…肉就撈不到了啦」。