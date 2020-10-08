媒婆勸「離過婚不能參加親人喜宴」 網嗆：以後辦桌沒人到了

結婚是一件喜事，但竟有離過婚不能參加親人喜宴的習俗？一名網友要結婚了，親人卻被媒婆告知「因為離過婚怕參加喜宴會觸霉頭」，令她相當疑惑，於是想問問網友們是否有這項習俗。

一名網友在「爆系知識家」提問，她收到親人的訊息表示自己離過婚，「媒婆說離婚的人不要去參加親人的婚禮，怕觸霉頭」，令她相當疑惑，於是想詢問網友們，「這是哪裡的習俗」。

網友紛紛表示，沒聽過這項習俗，「沒有這個習俗吧！」、「我離婚後還當伴娘耶」、「主要還是看新人的感覺啦」、「沒有聽說是習俗，那是人捏造出來的」、「從沒聽說過有這種說法，只有聽過懷孕的媽咪還有喪事百日內不能參加」、「台灣離婚率已經很高了，這樣下去沒人了」、「現在離婚率這麼高，以後辦桌都沒人到了」、「我朋友還挑離婚的當伴娘，婚姻也是好好的，重點是挑新郎的眼光」。

不過，有網友質疑，對方可能是找理由不參加婚禮，「其實他不想參加，隨便找個藉口吧」、「好理由，以後用這招」、「484不想給紅包拿媒人婆出來當替死鬼」。

少數網友則表示，「可以參加喜宴，但聽說結婚那天不要進新娘房，就跟生肖屬虎一樣」、「有聽過長輩說過，讓離過婚的人參加婚禮現場，會讓妳們的婚姻過得不幸福、會產生吵鬧不休的問題，目前現代社會應該已經沒有這個禁忌了吧～」。