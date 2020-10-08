超商買水擰開「沒喀喀聲」驚覺被開過 網嚇壞：想起毒飲料

不少人都會選擇到便利商店購買飲料或瓶裝水，一拿到商品就會立刻拆封飲用，但日前有位女網友卻意外買到一瓶已經開封的瓶裝水，頓時讓她感到非常噁心，只差一點就喝下陌生人喝過，甚至被加入不明液體的水。事後她也提醒其他網友買東西前切記多加注意，以免受害。

一名女網友在Dcard心情版發文表示，日前她到一家便利商店購買瓶裝水，當她準備擰開瓶蓋時發現沒有一般開瓶時發出的「喀喀」聲響，仔細一看才發現「居然已經被開過了」，她才驚覺這瓶裝水的容量「少了一點」。

女網友表示自己習慣大口喝水，因此這瓶水只少了一點，明顯不是她自己喝的，「我真的差點喝下去，現在想想還是覺得很噁心」，她也呼籲大家買東西前一定要先檢查商品，以保護自身安全，也希望網友們能保護他人「做個有公德心的好人！」事後，女網友也補充到，她已向該店家告知情況，店家表示會加強巡邏，並請店員時不時注意店內狀況。

貼文引起許多網友關注，網友們對於此事感到相當驚訝，同時也響應女網友給的忠告，紛紛留言表示「不管到哪裡、買了什麼商品，都該檢查一下，時間允許的話最好直接在結帳前就檢查」、「我之前有個習慣是會轉轉看瓶蓋下面的環，確定不會動才買，現在變成無意識的動作了」、「這真的要很小心警覺，勿忘以前有類似的毒飲料事件」、「還有保存期限也要記得看！」

還有其他網友坦言，就是因為害怕遇到罐裝飲料被偷偷拆封，所以大家都選擇「拿後面第二瓶」、「我都會往後拿後面幾瓶的…不會直接拿第一瓶」，也有人建議「乾脆以後都帶自己水瓶裝水，這樣最安心」。