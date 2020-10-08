陸客沒來台灣也無感？但這1點讓鄉民搖頭：影響很大

受到新冠肺炎影響，國外旅客進不來，觀光業重創，雖然近期有碰到連假，國人「報復性旅遊」，各大景點充滿人潮，但有一名網友表示陸客這麼久沒來台灣，台灣也沒有怎麼樣，經濟也沒有更差，貼文一出也引起熱議。

網友在PTT八卦版以「陸客多久沒來了，台灣也沒怎樣」發文，內容提到，之前好像一堆店說陸客不來會怎樣，現在陸客不來多久了，也沒有什麼事，經濟也沒有變多差阿，台灣本來就不是靠觀光的國家，之前都是誰在哭陸客不來啊？

貼文一出也引起網友熱烈回應「該倒的都倒光了阿，沒看士林夜市現在慘況」、「連假滿地垃圾不能推給陸客了，看來要推給外勞」、「旅館倒了一堆」、「各地商圈真的蕭條很多」、「很多夜市沒生意了，沒唬爛」、「你現在知道台灣一直都是靠台GG(台積電)，不是靠陸客了吧」。

但不少人認為這點影響很大「旅遊品質提升阿，上次去日月潭，感覺舒服多了」、「環境舒服很多+1」、「影響可大了，外出遊玩品質好很多」、「旅遊品質變超好！」、「女王頭人潮多到報警，真的沒陸客沒差」、「臺灣本來就不是靠觀光+1」、「十月底觀光補助結束後就知了」。