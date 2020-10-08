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花費高租房貴賺錢難 女吐心聲：獨自北漂打拚35K值得嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
上班族示意圖。圖片來源／ingimage
上班族示意圖。圖片來源／ingimage

大台北地區建設完善，運輸四通八達且醫療資源豐沛，同時也伴隨著物價、消費水準高漲不跌、生活步調快速繁雜等現象，但仍然有許多心中懷抱夢想的年輕族群北漂打拚。台中一名女子發問，「大家覺得薪水要多少，北漂才是正確選擇呢？」，引起網友熱烈討論。

女網友在PTT發問，家住台中，錄取了一份台北的工作，底薪35K且不常加班；而在中部也能找到相同待遇的工作，卻能常常加班領更多，但女子考量到地理因素，離家太遠；長遠規劃，台北發展較佳等等的考量而猶豫不決，又因為家人擔憂獨自北上生活的安全疑慮及人生地不熟的心理因素，決定上網發文求助網友。

文章發布後，許多「北漂」過來人吐真言，「你應該還沒看到過台北的房租，看完還想上去再來問」、「先扣掉房租跟台北的餐費再來評估」、「有能力在哪裡都能升官」、「很多來北部待大概2～3年，後來還是選擇回家，扣一扣其實差不多」、「台北領35K基本上就是歸零，兩手空空」、「去看台北發霉鳥籠公寓，你就不想住了」、「台北發展不會比較好」。

但也有網友鼓勵嘗試看看，「年輕人拚一下啦」、「台北比較好跳槽，金融業就是要用跳的」、「問看看有沒有能借住的親戚朋友」、「可以體會一下 反正不習慣還是可以回家，人生可以多試試看，在風險不高的狀況下嘗試一下」。

北漂 PTT

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