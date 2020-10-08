釋迦未熟放冰箱「硬成球」 她崩潰出動吹風機救援結局笑翻網友

買水果時，有些店家會貼心提醒保存方法，特別是如酪梨、釋迦等為未熟成就採下的水果。有網友就因不懂保存方法，將釋迦直接放冰箱保存，導致水果無法熟成「硬得像顆球」，讓她崩潰疾呼「釋迦未熟之前不能放冰箱」，笑瘋眾網友。

原PO表示，由於不知道「釋迦未熟之前不能放冰箱」這個常識，導致釋迦不熟變「啞巴果」（指不會再成長），硬到可以當球玩，即使她出動微波爐、吹風機試圖「吹（催）熟」，仍然宣告搶救無效，最後她哀怨的說：冰箱裡還有4顆。

原PO的天才急救法笑翻網友，但也惋惜表示釋迦真的沒救了，「啞巴了，沒救」、「釋迦的熟程度要三到四天，所以在他未熟的時候，真的不可以放冰箱，你還是重買比較快」。更有不少人承認幹過一樣的事，或不知道這個常識，「我也做過一樣的事」、「我上次也壯烈犧牲了兩顆」、「謝謝您痛的領悟換來我的增長見識」、「我也不知道沒熟不能放冰箱」、「柑橘類或需熟成，要等軟化才能放冰箱」。

網友試圖用微波爐催熟釋迦。 圖／翻攝自爆怨公社

不過釋迦真的沒救了嗎？網友也提出許多方法，建議原PO再試著拯救一下，「用報紙報包起來再套塑膠袋，然後放米桶裡，如果沒米桶就放外面，應該稍稍救得回來一點」「其實你可以拿出來跟香蕉或是蘋果一起放在密封盒子裡，隔天基本上就可以吃了（曾經水果店店員路過）」、「拿出來，洗自來水，再用報紙包起來放在紙箱內，拿去曬大太陽會更快，放常溫隔天一定會軟」、「先拿出來退冰到常溫，再把水擦乾，用毛巾包起來，放箱子裡試試，不行就真的不行了」。

據農委會資料顯示，釋迦未軟熟前就放冰箱易發生寒害現象（俗稱感冒），導致果實變黑，無法順利軟熟，成為「啞吧釋迦」，此外若將未熟的釋迦用PE塑膠袋或保鮮膜密封，也會讓果實因「呼吸困難」變啞巴。