「免費凶宅新裝潢」你敢住嗎？ 過來人喊免驚：住6年沒事

若有租客在租屋處輕生，房東就得把房子降價拋售。有網友就好奇，若有免費凶宅重新裝潢並請法師處理過，「有人敢住嗎？」，引起網友熱烈討論。

一名網友在「爆廢公社公開版」提問，若凶宅重新裝潢並請人超度過，免費送出，是否有人敢住，沒想到大部分網友皆認為，只要心存善念就不必過於害怕，不過有少數網友認為，住凶宅對健康會有影響，也有不少網友分享住凶宅的經驗。

許多網友紛紛表示，人比鬼更可怕，「每個大家認為可怕的鬼，都是其他人最思念的人」、「心存善念所向無敵，當然住啊」、「我敢，沒有什麼比惡鄰居、存惡念的惡人更可怕」、「和平共處的話還能夠保佑幫忙，真心覺得活著的人比看不到的好朋友可怕多了」、「住啊，各自尊重互不侵犯就好，頂多該拜的時候就多一份好兄弟的而已」、「不用錢當然住呀！讓祂成地基主，還可以保佑賺錢呢！」。

不過有網友則認為，「要確認是否成為怨靈，若是怨靈心存善念就沒用，心存善念不是萬能」、「住陰氣太重的房子，人的身體會精氣耗損，常常覺得疲倦」、「人鬼殊途，住進會惡運連連，輕者精神耗弱，重者意外多」、「不住，有的比較兇的，連命都會把你收去寧願活久一點」、「不住，因為住過，很麻煩」。

有網友則分享自身住過凶宅的經驗，「如果是我，我會住欸，因為我家本身就凶宅一切平安順利（有固定拜拜）」、「我碰過凶宅後來出租給警察當宿舍，警察都住的好好的」、「我住過啊，之前住的都嚇得搬走了，我住反而沒有事情」、「我租過，獨居老榮民杯公死掉發臭才發現的平房，住了大概6年吧！沒事，真的」。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )