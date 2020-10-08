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他嫌生吐司搭烤肉不如超商隨便買 網心痛：超浪費！

聯合新聞網 / 綜合報導
日本人氣生吐司店來台後，相當受歡迎。 示意圖／讀者提供
日本人氣生吐司店來台後，相當受歡迎。 示意圖／讀者提供

上周中秋連假適逢全台好天氣，無處不飄來陣陣烤肉香，超市、超商皆備妥烤肉用品和最佳搭檔「吐司」應戰。有網友為了好好享受佳節與美食，特地買高級吐司配烤肉，沒想到結果不如預期，連網友也不禁吐槽：「太浪費了」。

說起烤肉好朋友，當然非「吐司」莫屬，不只能解油膩、有飽足感，有些人還會拿來當盤子、吸油，用處多多。不過，有民眾抱怨，他特別砸大錢去最近很夯的「日本生吐司」店買了一條高級吐司來配烤肉吃，結果吃起來的濕度跟柔軟度和超商隨便買的吐司差不多，連朋友也表示分不出差異，讓他覺得相當失望，並說「買高級貨前要先看看是不是有識貨的朋友」。

原PO這翻言論引來大批網友留言吐槽，直指吐司只是烤肉趴的配角，烤肉醬刷下去怎麼品嚐得到細緻的麵粉香氣，狠批他暴殄天物。「通常烤肉醬的味道就直接蓋過吐司了吧」、「誰烤肉會用高級吐司包啊…完全浪費欸」、「說真的我也吃不出來 而且夾烤肉的話吐司這個配角就更不重要了」、「用生土司夾烤肉超蠢的，不懂吃就不要跟風浪費錢了吧」、「這種吃法就像把松露加在泡麵裡，浪費了」、「除非烤肉只加很少的調料，而不是一般的烤肉醬，並且烤肉等級很有水準，不然一般狀況下，高級肉跟便宜肉都烤不出差異，更遑論吐司了」。

懂吃的網友更表示，這種高級吐司適合單吃，抹醬也只需要薄薄一層，「這種要單吃才吃得出來」「這種吐司是要拿來單吃的啊」、「要原味或抹點鹽奶油才吃出差別」、「高級吐司買來單吃以外，塗薄薄的果醬就極限了」。

民眾抱怨生吐司夾烤肉吃起來和一般吐司沒差別。 圖／翻攝自PTT
民眾抱怨生吐司夾烤肉吃起來和一般吐司沒差別。 圖／翻攝自PTT

烤肉 連假

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