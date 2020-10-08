鋁箔包飲料容量暗藏玄機？ 內行人揭祕：都是商業手法

便利商店商品林立，飲料品項多元，促銷優惠令人目不暇給，巴掌大小的鋁箔包更是許多年輕族群的心頭好。一名眼尖的網友發現，相同品牌的鋁箔包，訂價10元和15元的內容量多寡並非等倍差異，引起網友熱議。

一名網友在PTT上發文表示，在7-11消費時無意間發現，口味、品牌及內容物皆如出一轍的鋁箔包飲料，「10元的內容量300毫升；15元的內容量則為375」，原PO認為15元容量裝應該要有450毫升才對，懷疑少了75毫升划算嗎？直呼「這樣到底誰會買15元的？」

文章發布後許多網友恍然大悟，「被騙了」、「我都沒算過，直接買375的，我這樣應該算財富自由吧？」、「貴的是包裝」、「很多人不會看也懶得算」、「氣氣氣，本肥宅今天才知道」。

但也有內行的網友跳出來解釋，直曝都是商業手法，「以前10元容量不是300 CC，後來競爭每個都長出『多50CC』」、「10元以前只有250cc」、「你不就因為這樣買10元的，所以商業手法很成功阿」。

對於賣方而言無疑是相當優秀的商業手法，但有老饕網友認為味道不一様，「喝起來真的不太一様啊」、「喝起來真的有差別，應該是產線原因，成品也有差」、「水多加了一點」、「10元的比15元好喝」、「味道不一様，怎麼比」。