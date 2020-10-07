知名奢侈品牌遭爆要顧客「滾蛋」 彩妝師喊冤：服務業就該沒尊嚴？

中秋四天連假，有人可以暫時放下工作返鄉與家人團聚，卻也有人必須留在崗位上打拚。有女網友在臉書社團「爆怨公社」憤怒寫道，「以後再也不會去○○百貨的X品牌購物」，表示日前第一次參加有獎徵答活動，會場上有位自稱彩妝師的男性主持人，請在場民眾猜一瓶髮香水的價錢，原PO隨口猜1000元，不但被彩妝師打臉，還嗆說「你可以離開了」，讓原PO當下尷尬得不知如何是好。而這狀況除了有大批網友留言打抱不平，也釣出該名男彩妝師出來喊冤。雖然這起事件尚未真相大白，卻已吸引上千名網友在兩人的PO文底下留言論戰，紛紛表示「案情不單純」。

原PO透露，有獎徵答當天，自己只是隨口猜測一瓶髮香水的售價是1000元，就被彩妝師當場回嗆「妳覺得有那麼便宜嗎？妳覺得有那麼便宜我看妳也不用參加這場活動了」，接著繼續說「這牌子隨便一樣東西4000起跳你跟我猜1000」？語畢，彩妝師跟現場民眾一起嘲笑原PO，甚至手指著百貨公司大門補上一句「阿妳怎麼還在這裡？妳可以離開了」，也不讓原PO試用任何產品，原PO只好打電話客訴，並將整個參加有獎徵答的經歷公開在「爆怨公社」。

不久後，原PO又補上客服回覆，表示公司當下有聽到彩妝師罵原PO，現在內部還在溝通怎麼補償和解決，並會懲處該名彩妝師。公司也請原PO親自前往現場一趟，除了要該名彩妝師和現場所有員工向原PO道歉外，也讓原PO免費體驗彩妝，並向原PO保證短期內不會再讓該名彩妝師主持任何活動。

不過事發後隔天，該名主持有獎徵答的男性彩妝師，也上「爆怨公社」，以「服務業就應該沒尊嚴嗎」為題，冤喊自己遭受到了很多不實指控。彩妝師公開喊話「如果我的話語有讓妳造成心理不舒服，我誠心道歉」，卻也指出自己當天要民眾猜價格的產品，是身體精油而非髮香噴霧。彩妝師表示，在聽到原PO喊出1000元的價格後，只是「回應」X品牌香水跟身體乳的價位怎麼可能有1000多元的，卻讓原PO覺得被嘲笑了。而意識到每個人對話語的解讀不同時，彩妝師也說有誠心向原PO道歉，但對於硬要承認自己在主持時有對原PO說出「滾蛋」二字，深感委屈。

彩妝師強調，活動當天百貨公司和現場民眾，都可以證明自己沒有對原PO不禮貌，也沒請原PO離開現場，聲稱原PO的指控已經讓自己萌生極大的陰影和傷害，甚至問網友是否可以對原PO「提出不實指控及毀謗」？彩妝師坦言，自己或許不是一個很好的舞台表演者，但還是很認真讓活動變得生動有趣，也說自己可以「到廟裡發毒誓」。彩妝師還說，自己當天有在有獎徵答現場，稱讚原PO猜對價格，並贈送她小禮品。活動結束體驗試妝時間，雖然被原PO說「被故意忽視不幫忙試用產品」，但自己還是有走到原PO面前，稱讚原PO試用完皮膚變得很漂亮。