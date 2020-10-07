快訊

說原諒太難？修復式司法在刑事審理中的練習題

男拾獲疑「龍涎香」石頭 鑑定結果出爐「係金ㄟ」值600萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女抱怨外送員「餐點送遊民」 原因曝光招眾怒：錯的是妳！

聯合新聞網 / 綜合報導
外送示意圖。圖／聯合報系資料照片
外送示意圖。圖／聯合報系資料照片

有位女網友在PTT上發文表示，她在4日晚上11點時訂購熊貓家樂福外送，但因為一時沒注意到時間，回過神已超過預訂時間逾15分鐘以上，當下立即回撥外送員處理，卻被告知訂單已取消；女事主自知理虧，且不便再麻煩外送員，想要自行取回餐點，但來不及說明對方就掛電話了，進一步詢問餐點狀況才得知外送員因餐點體積空間龐大，故已分送餐點給遊民做愛心，女事主當下回應「做善事很好」，隔天卻發文公審直指外送員不合理。

事件中原PO認為外送員為了一己私利忙接單，選擇繞路將餐點送遊民，也不願將餐點放門口；而原PO妹妹則表示餐點接受逾時，外送員合理全權決定餐點處理方式，所以外送員處理沒毛病。

網友們紛紛表示，外送員處理非常恰當，「超過十分鐘人家要怎樣都沒差吧」、「失聯十分鐘外送員自行處理很正常阿，每單都失聯個十分鐘要怎麼工作」，因系統早已明言規定權利歸屬，怎麼處理都是外送員自己的決定，無權過問。

同時也有網友認為事主邏輯不恰當，「妳不是用無接觸取餐，人家為什麼要放妳門口」、「通常有問題的人都不覺得自己有問題」、「放樓下妳自取？到時候被妳客訴？」、「就你自己的問題，遵守時間很難？」。

有位女網友在PTT上發文抱怨外送員「餐點送遊民」。圖擷自PTT WEB
有位女網友在PTT上發文抱怨外送員「餐點送遊民」。圖擷自PTT WEB

外送員 家樂福 PTT

延伸閱讀

影／外送年輕女孩車禍身亡 醫師感傷PO文籲寛容外送

門口堆7大袋外送食物 他驚：都不是我叫的可以吃嗎？

他PO外送員搬瓦斯桶照片 網友怒批：此風不可長

外送員南投竹山遇行車糾紛 慘遭對方持棍棒痛打

相關新聞

火車遇阿伯猛盯鄰座女生 她想奇招用手機Airdrop神救援

日前一名女大生搭台鐵趕著回家過中秋，在車廂裡發現有一個阿伯猛盯鄰座女生，對方似乎也感到不舒服一直往窗戶邊靠，阿伯也跟著靠過去，女大生看不下去想見義勇為，又怕若輕舉妄動，阿伯有武器反而讓自己陷入危險，於是想到利用手機向其他乘客求救，讓網友大讚「超聰明又勇敢」

女抱怨外送員「餐點送遊民」 原因曝光招眾怒：錯的是妳！

外送員工作分秒必爭，當外送等候時間逾時，系統即自動取消訂單，並將餐點交由外送員全權處理；該名外送員選擇將餐點送給遊民，卻遭女子PO文公審，文章一出引發網友一片撻伐。

不想虧錢？一家5口喝喜酒被告知只給2座位 網：這樣做正解

年底又是結婚旺季，對新人來說，發喜帖、算桌數是門大學問，要怎樣統計人數，又能賓主盡歡不失禮貌，可是考驗主人家智慧。有位網友在臉書社團爆怨公社發文，說收到來自親戚的喜帖，對方來電詢問「幾人出席」，回答「五人出席」，結果對方竟打槍並告知「只能給兩個位子」。原PO傻眼，向網友請教該怎麼做才好。

消費者給1星評價 店家懷疑是競爭對手「揚言喊告」

許多消費者會在Google評價上將他對店家的消費體驗公開分享，也有不少人會依評價分數來決定是否決定前去用餐。不過，日前有網友在網路上爆料，台北市一家連鎖平價牛排店竟因有消費者給予1星評價而懷疑對方是「競爭對手」，甚至揚言喊告。

扯！吃完牛肉麵只付陽春麵錢 奧客稱老闆「送錯了」轉身就走

開店做生意最怕遇到奧客。有位老闆在《爆怨公社》上發文，他表示自己遇到奧客，那天店裡來了一位客人點牛肉麵，豈料付錢時，奧客稱自己點的是「陽春麵」，所以他只願意付陽春麵的錢，老闆發文抗議，「我該叫警察還是自認倒楣？」網友看完也對奧客的行徑不敢置信。

擅把車停別人家門口 車主神回：可以等我逛夜市嗎

家門口停一台陌生汽車，這時你該如何處理呢？屋主在《爆怨公社》上表示，他回到家發現有一台汽車停在自家騎樓，致電給車主，車主回「可以等我在逛夜市嗎」，屋主怒吼他只是出門買東西，回家車位就被陌生人停走，他抱怨這是他第二次遇到這樣的人，其他網友看了也認為「怎還有臉叫別人等他」。

他問教召14天沒工作要人吃土嗎？ 問題引兩派網友激辯

因近日共軍頻頻擾台，加上國防部表示已完成後備教召改革方案，讓「教召」成為近日很夯的話題，以往大家的印象中教召不會像初次當兵時那麼操，但因為未來會加大訓量，明（2021）年起也改為1年1訓，1次14天，讓許多人開始害怕被教召。就有網友發文詢問「教召14天，難道要人當月吃土？」貼文一出引起網友熱烈討論。

怨念超深！男考機車駕照忘擺頭未過 竟出策「狂甩頭」再考

考機車駕照有多難？台灣民眾只需通過筆試及路考測驗即可取得駕照，不過這仍難倒一堆考照民眾。依規參加路考測驗的民眾要完成8到關卡，其中凡是車輛起步或變換車道都要左右擺頭，否則會遭到重重扣分。就有一位網友疑因首次考照時未確實擺頭而失敗，因此再次上考場時則「連續瘋狂甩頭」確保監考官有注意到，「怨念超深」的奇葩行為也逗樂一票網友。

結帳多收錢！要店家退款「拖超久」1理由讓他爆氣：太誇張

民眾到餐廳用餐，如果是人數比較多，或是金額較大，部份店家會希望先付一些訂金，保障顧客也保障自己的權益，但有網友卻遇到了店家忘記有預付訂金，導致結帳超收，事後催了許久才拿到退款，而店家給的理由也讓他傻眼又生氣。

是真的！72歲房東出租空屋 只要符合條件房子「免費送」

擺脫無殼蝸牛除了努力賺錢，看準時機下手也很重要。有位高齡72歲的爺爺在《台中自住買賣討論區》發文，他表示自己「活在這個世界上也不會很久了」，因此只要跟爺爺承租一個月9千元的房子，等爺爺死後這間房子就是你的，文章也吸引許多人心動，不過房仲也提醒小心贈與稅高得嚇人。

網傳「台積電員工免教召？」 原來符合這六條件都可辦緩召

近來國防部宣示完成後備教召改革方案，原為2年1訓、5到7天，明年將增加為1年1訓、召訓2星期。教召改革議題炒熱，有人就在PTT八卦板發文表示，他聽聞在台積電工作的朋友「不用教召」，且其他在台積電工作的友人也都跳過教召或被公司擋掉，他對此感到相當震驚，不知是巧合還是另有原因，因此上網發問是否真有其事？

網購電風扇…物流卻送來3隻公仔 網友驚喊：你賺到了

電商平台網購為生活帶來許多便利，商品種類繁多，偶爾也會出現產品不符期望或是寄錯的狀況。一位女網友網購電風扇，卻收到3隻公仔，令她傻眼，發文呼籲「拜託收到電風扇的跟我聯絡」。網友見貼紛紛大喊「你賺到了」。

熱門新聞

炒高麗菜「加一味」增添風味 內行曝：是廚師級技巧

他問教召14天沒工作要人吃土嗎？ 問題引兩派網友激辯

擅把車停別人家門口 車主神回：可以等我逛夜市嗎

聯絡簿當畫布！她曬系列「神作」 網狂讚：被耽誤的畫家媽媽

她買到家樂福生吐司 回購網友曝純粹吃法「新鮮美味」

扯！吃完牛肉麵只付陽春麵錢 奧客稱老闆「送錯了」轉身就走

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。