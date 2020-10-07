女抱怨外送員「餐點送遊民」 原因曝光招眾怒：錯的是妳！

有位女網友在PTT上發文表示，她在4日晚上11點時訂購熊貓家樂福外送，但因為一時沒注意到時間，回過神已超過預訂時間逾15分鐘以上，當下立即回撥外送員處理，卻被告知訂單已取消；女事主自知理虧，且不便再麻煩外送員，想要自行取回餐點，但來不及說明對方就掛電話了，進一步詢問餐點狀況才得知外送員因餐點體積空間龐大，故已分送餐點給遊民做愛心，女事主當下回應「做善事很好」，隔天卻發文公審直指外送員不合理。

事件中原PO認為外送員為了一己私利忙接單，選擇繞路將餐點送遊民，也不願將餐點放門口；而原PO妹妹則表示餐點接受逾時，外送員合理全權決定餐點處理方式，所以外送員處理沒毛病。

網友們紛紛表示，外送員處理非常恰當，「超過十分鐘人家要怎樣都沒差吧」、「失聯十分鐘外送員自行處理很正常阿，每單都失聯個十分鐘要怎麼工作」，因系統早已明言規定權利歸屬，怎麼處理都是外送員自己的決定，無權過問。

同時也有網友認為事主邏輯不恰當，「妳不是用無接觸取餐，人家為什麼要放妳門口」、「通常有問題的人都不覺得自己有問題」、「放樓下妳自取？到時候被妳客訴？」、「就你自己的問題，遵守時間很難？」。