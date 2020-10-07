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消費者給1星評價 店家懷疑是競爭對手「揚言喊告」

聯合新聞網 / 綜合報導
有消費者在北市一家連鎖評價牛排館用餐後留下1星評價，豈料該店家竟懷疑對方是競爭對手，更揚言喊告，讓人相當傻眼。圖片來源／ingimage
有消費者在北市一家連鎖評價牛排館用餐後留下1星評價，豈料該店家竟懷疑對方是競爭對手，更揚言喊告，讓人相當傻眼。圖片來源／ingimage

許多消費者會在Google評價上將他對店家的消費體驗公開分享，也有不少人會依評價分數來決定是否決定前去用餐。不過，日前有網友在網路上爆料，台北市一家連鎖平價牛排店竟因有消費者給予1星評價而懷疑對方是「競爭對手」，甚至揚言喊告。

一名網友在PTT八卦版PO文表示，由於住家附近新開一間連鎖平價牛排店，原PO便想先查詢Google評價再決定是否要去用餐，「平均4.多顆星應該還不錯」，但沒想到有消費者給予該店家1星評價，並留言分享對用餐體驗感到「失望」後，豈料該店家竟質疑這位消費者是「競爭對手」，並要求對方在3天內撤銷該條負評，「否則將報警處理」，這讓原PO看了相當無言。

不少網友看到店家誇張的態度後，紛紛無奈表示「不懂這個要報什麼警？」、「快報啊！不要隨便說說」、「玻璃心炸裂」、「報警先嚇嚇你」、「想紅就讓他紅」、「可受公評之事是要報什麼警啦！」、「為什麼很努力服務就可以合理化有人覺得難吃？」

還有網友歪樓笑回「這年頭流行賺這種免費宣傳」、「讓警察知道這家有多雷以後不要去吃」、「總有訟棍靠這個吃飯」、「訟棍開的店？」、「警察：不要來煩我」、「我以為是幼稚園吵架說要告訴老師」、「那五星卻不好吃的話可以告店家嗎？」

消費者在店家的Google評價留下1星，沒想到竟遭店家懷疑是競爭對手，還要求撤下負評「否則挨告」。圖擷自PTT八卦版
消費者在店家的Google評價留下1星，沒想到竟遭店家懷疑是競爭對手，還要求撤下負評「否則挨告」。圖擷自PTT八卦版

消費者在店家的Google評價留下1星，沒想到竟遭店家懷疑是競爭對手，還要求撤下負評「否則挨告」。圖擷自PTT八卦版
消費者在店家的Google評價留下1星，沒想到竟遭店家懷疑是競爭對手，還要求撤下負評「否則挨告」。圖擷自PTT八卦版

PTT Google Maps 民事訴訟

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