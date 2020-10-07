扯！吃完牛肉麵只付陽春麵錢 奧客稱老闆「送錯了」轉身就走

開店做生意最怕遇到奧客。有位老闆在《爆怨公社》上發文，他表示自己遇到奧客，那天店裡來了一位客人點牛肉麵，豈料付錢時，奧客稱自己點的是「陽春麵」，所以他只願意付陽春麵的錢，老闆發文抗議，「我該叫警察還是自認倒楣？」網友看完也對奧客的行徑不敢置信。

老闆表示，最近店裡遇到一位奧客，老闆解釋「他說他要牛肉麵，快吃完時他跟我說他只點陽春麵！說我記錯！只能算他陽春麵的錢！」，雖然店裡有監視器，但沒有錄到聲音，無法證明奧客點了什麼，老闆說店裡為了省印單費都是直接點餐，遇到這種情況也只能自認倒楣了，他表示「第一次突然遇到腦袋真的會轉不過來，這是一個經驗！會記取教訓」。

網友看完，有人覺得奧客行為太離譜「做錯那幹嘛吃，吃了就要付啊」、「真的無極限！快吃完才說點錯」、「這擺明了就是要坳嘛！」、「上菜時就該說吧？而不是吃完才講！分明就是來佔便宜的」、「他瞎的牛肉麵陽春麵一開始看不出來？」、「菜單加護貝，用蠟筆，可以重複使用，環保，省錢不浪費」。

也有人認為老闆當下就要處理「回他：你記得那麼清楚是陽春麵，那送來牛肉麵，你怎麼吃了？不付錢叫警察告詐騙喔」、「沒關係，放寬心，當作教學也當功德，別讓負壓累積」、「我會跟他說，你如果可以把牛肉吐出來還我，我就只算你麵錢就好！」、「這種直接叫警察來沒差，丟臉一定是他，吃完才說況且你就是聽到牛肉麵」。