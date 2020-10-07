擅把車停別人家門口 車主神回：可以等我逛夜市嗎

家門口停一台陌生汽車，這時你該如何處理呢？屋主在《爆怨公社》上表示，他回到家發現有一台汽車停在自家騎樓，致電給車主，車主回「可以等我在逛夜市嗎」，屋主怒吼他只是出門買東西，回家車位就被陌生人停走，他抱怨這是他第二次遇到這樣的人，其他網友看了也認為「怎還有臉叫別人等他」。

原Po表示，「請問來玩把我家騎樓當你家用嗎？」，他解釋回家就看到，自家騎樓上停一台陌生汽車，他致電詢問車主「請問你是不是把車停在人家家，那你有跟屋主打過招呼嗎？」，車主回「沒有欸，我想說他們沒有在做生意，可以等我在逛夜市嗎？」屋主立刻要求車主回來移車。

原Po怒喊「是在哈囉？我們家這整排都是住家，我家沒做生意代表沒錢買車嗎？出個門買東西回家不能停，要去外面找車位是什麼道理？」他解釋會那麼生氣，是因為這狀況發生第二次了，而且過馬路就有計次停車場，因此他才上網抱怨車主的誇張行徑。

網友看完也回應「怎麼有辦法這麼不要臉，停不起停車場費嗎」、「逛夜市很大是嗎？」；有人覺得可以使出這招反制「報警直接告入侵民宅，佔用土地」、「如果是我我就開車擋在前面，帶家人出門換我們逛百貨公司」、「你應該擋好擋滿，這種人就是要讓他體驗一下。困擾的感覺」。