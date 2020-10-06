房價5900up！飯店床邊驚見「臭酸發霉三明治」 網吐：隔螢幕都聞得到

國際疫情仍持續升溫，台灣相對於其他國家來說，算是安全的國家，不少民眾在國內「報復性旅遊」，但有網友近日感概，他日前住國內飯店度假，沒想到卻遇到了超噁心的景象，在床底挖到4個三明治，無奈說「也難怪沒疫情之前，很多人喜歡往國外旅遊！」。

網友在臉書「爆怨公社」PO文說，日前到國內一家飯店住宿，沒想到看到了一個驚人的畫面，可見照片內床底旁邊，有四個看似放置已久，早已發霉發黑的三明治沒有清理掉，而且這家飯店最便宜的客房要價5,900元，讓原PO感概的說「我以為住宿價格跟品質是成正比的，也難怪沒疫情之前，很多人喜歡往國外旅遊。」

看到這個畫面，許多網友也感到相當驚恐，直呼「一樣的金錢國外可以住更好」、「離譜了」、「隔著螢幕都聞得到...」、「國旅飯店一堆亂開價的，沒那個品質還敢收費」、「只覺得上個房客水準之差…三明治不吃丟在角落要人收太爛了…」，因為實在太噁心，也有許多網友希望能公布店家，避免踩雷。

但也有人認為「標示定價都是比較高，現在不是過年，實際應該不是付這個價位吧，只是這也太髒了」、「可能疫情期間裁掉不少員工，然後又遇到忙碌的連假，員工大概是為了趕房間就隨便掃了」。

日前也有民眾投訴宜蘭某間民宿，官網的照片和現場落差極大，而且枕頭有汙漬、電風扇風葉上充滿灰塵、椅子生鏽，甚至連加床的床墊一坐上去就崩塌，呼籲民眾出遊前還是先上網多方觀察，以免敗興而歸。