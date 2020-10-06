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怨念超深！男考機車駕照忘擺頭未過 竟出策「狂甩頭」再考

聯合新聞網 / 綜合報導
民眾至監理站考取機車駕照時，應通過筆試及路考測驗9關卡，才能取得駕照。圖／聯合報系資料照片
民眾至監理站考取機車駕照時，應通過筆試及路考測驗9關卡，才能取得駕照。圖／聯合報系資料照片

考機車駕照有多難？台灣民眾只需通過筆試及路考測驗即可取得駕照，不過這仍難倒一堆考照民眾。依規參加路考測驗的民眾要完成8到關卡，其中凡是車輛起步或變換車道都要左右擺頭，否則會遭到重重扣分。就有一位網友疑因首次考照時未確實擺頭而失敗，因此再次上考場時則「連續瘋狂甩頭」確保監考官有注意到，「怨念超深」的奇葩行為也逗樂一票網友。

民眾需先通過筆試，才能進入路考測驗階段，依規機車路考共有9到關卡，分別是直線平衡駕駛（得複試一次）、鐵路平交道、交叉路口、斑馬紋行人到穿越道線、二段式轉彎、變換車道、直角轉彎、停車再開及全程道路駕駛等。特別注意的是，依規凡是車輛要起步或是變換車道，都要擺頭查看左右，若未達成將一次扣16分，不少民眾也是敗在這關。

就有網友在臉書社團「爆廢社團公開版」貼出影片，影片描述一名正在路考場地測驗的男子騎乘機車剛駛過一個轉彎處後 ，安全停在停止線前，接著連續4次做出誇張的擺頭動作，疑似是「因為上次擺頭不明顯被扣分！」逗笑大批網友。

看到男子超級誠懇的完成「擺頭」動作，有人就笑回「怨念很深」、「監考官這次應該很滿意」、「哈哈，這次應該夠明顯了吧！」、「會嚇到其他人，扣分！下一位」、「報復性甩頭，給主考官一個下馬威」、「這是搖頭了～」、「給過！！！」。

路考 駕照 監理站

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