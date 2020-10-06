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結帳多收錢！要店家退款「拖超久」1理由讓他爆氣：太誇張

聯合新聞網 / 綜合報導
網友和朋友一共8人去吃韓式燒烤，結果店家忘記把訂金扣掉，退款卻又拖很久，讓原PO相當不滿。 圖／pixabay
網友和朋友一共8人去吃韓式燒烤，結果店家忘記把訂金扣掉，退款卻又拖很久，讓原PO相當不滿。 圖／pixabay

民眾到餐廳用餐，如果是人數比較多，或是金額較大，部份店家會希望先付一些訂金，保障顧客也保障自己的權益，但有網友卻遇到了店家忘記有預付訂金，導致結帳超收，事後催了許久才拿到退款，而店家給的理由也讓他傻眼又生氣。

網友在臉書「爆怨公社」發文說，上個月27日8個人到店裡用餐，店家說名因為人數多的關係，所以要先付900元的訂金，結果當天用完餐後，店家忘記已經先付過訂金了，所以結帳金額多收了900元，當天便致電問退款事情，每次都再三保證會匯款。

結果到了10月5日都還沒收到錢，中間還打了三、四次電話詢問，結果都沒有消息，其中一次還回答「禮拜一銀行有上班才可以匯」，結果最後原PO不滿爆氣，再打一次電話，店家才火速匯款，讓原PO直呼「是否太誇張了！」。

其他網友看完也傻眼「匯款跟本不用分平日假日」、「對方活在什麼時代，現在轉帳很快，幹嘛要等銀行開」、「每次看到為了一點錢，就連自己商譽都不珍惜的店家，覺得很無言！」、「股溝地圖的好評都是被灌水、加料的！要看惡評比較準確！」。

也有人分享自己遇過的經驗「這處理態度太差，我上回跟朋友約吃飯，請家人幫我拿信用卡去刷，結果刷了2次，到隔月收到帳單才發現，結果去電店家翻拍統一發票與刷卡單給他，他們查詢完馬上請總店跟我聯絡，因為不好退刷，在他縣市，他們直接轉帳還我，而且是一個小時後，請我查一下是否收到。這積極處理態度，令人讚賞」。

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