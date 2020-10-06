網購電風扇…物流卻送來3隻公仔 網友驚喊：你賺到了

電商平台網購為生活帶來許多便利，商品種類繁多，偶爾也會出現產品不符期望或是寄錯的狀況。一位女網友網購電風扇，卻收到3隻公仔，令她傻眼，發文呼籲「拜託收到電風扇的跟我聯絡」。網友見貼紛紛大喊「你賺到了」。

一名女網友在《爆廢公社》發文表示，原本在蝦皮網購一台電風扇，到貨卻變得3隻公仔玩偶，讓她傻眼寫道「大哥～我買的是電風扇啊！收到3隻公仔，這3隻肯定比我風扇貴啊…」，並呼籲誤收到風扇的人可以跟她聯絡。

由原PO的圖片可看出所購買的是不到400元的直立型電風扇，而所收到3隻公仔，其中1隻名稱是「結城美柑」，它是日本漫畫《出包女王》其中的一個角色。

網友一看，直呼「你賺到了」、「這三盒總價一萬有了，你賺到了」、「這個比較值錢呢！雖然沒有送風功能」、「收到電扇的苦主會更傻眼」，還有人建議「公仔賣掉～然後去全國電子扛一支電扇回家」。

另有網友分享「早上才看到一篇買衛生棉，收到空靈鼓的，怎麼都這麼好笑啦」、「都拿到比買的貴的物品」。因收到的貨品非原本所購買的，似又有高額價差，有人勸原PO「姐，還是還回去好了，免得被告侵占」，而原PO後來也更新事件最後進度，「退回去便利商店了～物流貼錯貼紙～現在他們要去找我的包裹游去哪了」。