參加週年慶活動被羞辱 專櫃彩妝師當眾嘲笑要她「滾蛋」

每逢百貨週年慶，專櫃都會舉辦活動吸引消費者。有位女子到某百貨精品店參加有獎徵答，主持人請現場觀眾猜髪香水售價，女子隨口一句一千塊嗎？主持人當場嗆女子不識貨，甚至說「妳可以滾蛋了」，觀眾隨著氣氛起舞，跟著取笑女子，女子無奈的說「阿就真的不懂啊⋯是有必要口氣那麼差嗎」。

原Po在《爆怨公社》上抱怨到「以後再也不會去Ｘ館的ＸＸ店購物」，她解釋那天接觸有獎徵答活動，有位自稱彩妝師的男子請觀眾猜髮香水價格，原Po問「一千塊嗎」，豈料，彩妝師拿著麥克風說「妳覺得他們家的產品有那麼便宜嗎？你覺得有那麼便宜，我看妳也不用參加這場活動了， 妳可以滾蛋了，這牌子隨便一樣東西4000起跳，你跟我猜1000？」

男子語畢，現場觀眾被弄的哈哈大笑，此時彩妝師跟原Po對眼又補一句「阿你怎麼還在這裡？你可以離開了啊（手指著大門）」，之後原Po想試用櫃上產品，彩妝師都直接跳過原Po，她不解地問「阿就真的不懂啊⋯是有必要口氣那麼差嗎⋯⋯」，她坦言當下的心情走會被當成沒錢買，留下又要被砲轟，因此打電話去客訴。

網友看完直呼「就算值4000，但從他嘴裏介紹也只值400」、「拿著麥克風說著這樣的話？他這是在幫自己的活動招黑嗎？真是個人才啊？」。原Po事後補充，品牌公關有打給她致歉，表示會懲處彩妝師，並希望他能夠再到這家百貨公司一趟，願意當面道歉並體驗彩妝。

文章在臉書與Dcard上引起討論，網友表示「道歉還要人家跑一趟」、「真正有價值的東西才不是用價錢衡量的，彩妝師可能比較庸俗，不要跟他計較」、「超不爽欸，你脾氣也太好」、「這個真的太過分，還趕人是什麼意思」、「水準有夠低，超級沒禮貌」、「 白目當幽默、這種爛彩妝師應該被肉搜」。