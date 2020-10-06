請女大生餐盤放回收台！她喊「不要」淚灑學生餐廳 網看傻眼

一名女網友在大學學生餐廳，請一名女大生把用完餐的餐盤拿去回收，沒想到對方哭著拒絕，轉頭過去和爸爸說「我不要拿去」，舉動讓她十分錯愕，也讓其他網友全看傻了眼。

女網友在臉書「爆怨公社」發文說，日前在某大學的學生餐廳內，請一位85年次的女大生，將她用完餐的餐盤自行拿去回收台回收，沒想到她就趴在桌上開始哭了，還轉頭跟爸爸說「我不要拿去」，讓她看了相當錯愕，她也指出這名女大生其實是她很親的人的小孩，常到家裡也是，吃完東西就丟著不收，請她丟到垃圾桶就開始哭給她媽媽聽。

其他網友看了也是相當傻眼「巨嬰」、「居然真的有這樣的人...」、「下一個媽寶」、「這已經是廢物等級了」、「這除非來自父母的資源很強大，否則很難嫁哦」、「肯定是哭了他爸媽就順著她養成這個習慣」、「出社會真的完蛋」。

也有人分享自己經驗「真的有！X的，手上拿手機就跟廢人一樣，連在面前的衛生紙都不願意自己抽，叫爸爸抽給她。」、「這種跟父母教育有關吧…最近也是遇到40歲的男生了，還在什麼事都叫媽媽幫他出頭」、「被家人寵壞了，要是我還是讓他收，任何人都沒有理由應該幫忙他人做事，我都教育我孩子我做是我幫忙且體恤你但不是應該的⋯」。