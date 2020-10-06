曾經是標配啊！火鍋店為何很少附雞蛋了？ 過來人曝關鍵原因

近日氣溫驟降，又到吃火鍋的時節。一位女網友表示自己是火鍋控，一週一定要吃次，但最近發現，早前是火鍋標配的雞蛋附餐，好像消失。好奇發問「是因為雞蛋漲幅大嗎？」、「有沒有火鍋店員能解釋一下」。

一位女網友在《PTT Gossiping》版發文表示，愛鍋成癡的她，每週必定要吃一次火鍋，因為覺得火鍋使用的青菜都是原形食物，感覺比較健康，但近期發現火鍋店的套餐中都沒有附上雞蛋了。對她個人而言，雞蛋就像是火鍋的「標配」，現在不再是免費附贈，得拿主餐的白飯替換，又有點讓人捨不得，雖然加點一顆雞蛋並不貴，但仍很想知道為何「火鍋店現在都很少附蛋了」。

火鍋套餐為何不附雞蛋，網友紛紛猜測「蛋貴啊」、「蛋成本比較高，火鍋料便宜多了」、「現在蛋很貴呢，自從上次沒雞漲價後就沒跌回去過了」、「能生吃的蛋很貴的」、「應該是怕有沙門氏菌，麻煩」。

貼文也引來一名過來人分享經驗，表示早前多數人吃火鍋，都會打蛋拌沙茶，所以上餐具時就會附上雞蛋，一人一顆。但有些人不吃，蛋就會退回來，但雞蛋經過多次拿進拿出，溫差變化大就容易出問題。

某次，一位客人想吃水煮蛋，直接把生雞蛋打入火鍋中，好死不死，剛好這顆蛋是個臭蛋，整個火鍋都毀了，想幫客人重新開一鍋，但客人拒絕，只能給予免費招待。從此，再也不會隨桌附蛋，客人開口要才給，只要雞蛋出了冰箱就不能退，避免一顆臭蛋害死一鍋火鍋，猜想其他店應也是食安考量才不再隨桌附蛋吧。