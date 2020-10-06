健保倒掉 VS 健保漲價選哪一個？他點破：先抓濫用！

衛福部長陳時中日前出席「2020健保國是會議」致詞時，再再強調台灣健保現在正消耗老本，必須正視健保財務、調漲健保費等議題。「健保是否調漲？」議題掀起一波熱烈討論，有網友就提出「健保倒掉」、「健保漲價」兩道選擇題，兩派網友們爭執不休，但也有人點出當務之急應是「先抓亂報的！」

網友在PTT八卦板發文，坦言現在政府真的沒錢了且「入不敷出」，而錢要用在刀口上，所以不得已一定要動用健保。不過，原PO指出，在健保長期虧損的狀況下，總不能一直拿錢去填，他提出「健保倒掉」與「健保漲價」兩者只能選一個，大家會怎麼選？

面對健保難題，有一票網友猛喊「倒掉，使用者付費最公平自己保險自己買」、「倒了吧！一堆濫用醫療資源的人」、「倒吧，制度弄不好就是個吸血鬼」、「倒掉啊！漲價洞只會越來越大」、「漲價還是倒不如直接倒」、「一直漲，不如倒一倒，自己買醫療保險還比較便宜」。

然而，也有另一派網友認為「小病通通改自費」、「漲啊！但用越多的要漲保費」、「可以漲價，但是請防治濫用的人」、「可以接受漲價，但久居國外回台用健保的要處理」。

不過還有其他網友拋出另一個問題「請先把醫療資源濫用問題跟醫師亂刷人頭卡解決」、「先抓亂報的吧」、「無效醫療解決就不會倒了」、「問題不改不防，漲價只是讓倒閉時間往後延而已，太多鑽漏洞A錢的、浪費的、無效醫療的...」。