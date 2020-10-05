男露詭異笑容「強拉門把」還跟蹤車子 駕駛驚：幸好有鎖門

出門在外應隨時注意周遭人事物！花蓮一名女網友昨（4）日開車載姪女買東西，結果才剛停車就發現一名男子不斷拉後車門門把，幸好她平時有鎖門習慣，所以沒發生危險，怪異的是，後來停車在距離男子較遠的地方，怎料對方竟追上來並重複相同動作，因此她錄影PO網提醒民眾注意此人。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，中午開車載姪女到超商買東西，沒想到才剛停好車，一名陌生男子突然狂拉後座門把，作勢要上車，起初她以為對方認錯車，便開窗示意，怎料該名男子竟強拉副駕駛座門把，所幸原PO平常有鎖門習慣，所以沒讓他得逞。

後來，原PO將車開走，並繞一大圈停在離男子一段距離的地方，沒想到對方不死心竟又跑來想硬上車，過程中還不斷露出詭異笑容，讓人看了心生恐懼，原PO強調「發文的用意是要大家小心此人外，行車時記得鎖上車門，避免發生危險」。

貼文一出，網友們留言回應，「太恐怖了吧，如果車門沒鎖，後果不堪設想！誰知道他又是什麼失調」、「上車就鎖門真的是不能少的步驟！不怕一萬，只怕萬一，像這種情況1先離開、2報警」、「上車就要鎖門，這真的很重要！」、「趕快去報警，事後也會受理的」、「我只要單獨在車上一定鎖門」。