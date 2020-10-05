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耐心十足！ 女在飯店大廳偷裝酒精 「一點一滴不浪費」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女子在飯店大廳狂裝酒精，引發網友們吐槽直說「真的很誇張。」圖擷自爆廢公社
一名女子在飯店大廳狂裝酒精，引發網友們吐槽直說「真的很誇張。」圖擷自爆廢公社

有些人為了貪小便宜，真的可以無所不用其極，而且還相當有耐心及毅力！一名網友在臉書社團爆廢公社po出一段影片，內容為一位婦人偷裝飯店大廳公用的酒精，而且還一點一點的全數裝完了！

仔細一看，該款酒精為公共場所常見的自動感應噴出式酒精，只要手一靠近噴嘴，裝置感應到便會噴出些許酒精供民眾塗抹在手上消毒，不過該種裝置每次噴出的酒精量並沒有很多。

然而讓po文的網友感到吃驚的是，這位婦人一直站在這個感應裝置前面，不斷用手去感應，同時並拿著一個小容器去盛裝噴出來的酒精，po文的網友還寫道，「沒錯，她裝完了，為什麼台灣就是有這種自私又貪小便宜的人啊？可恥！」

底下有不少網友留言紛紛認為，「酒精很便宜，為什麼還要貪心，這是拿慣了吧」、「如果這人去好市多的話，應該也是狂裝洋蔥跟飲料」、「一瓶酒精也還不到70元，可憐呀！」「有錢出去玩，住飯店，沒錢買酒精？」

其他人看了影片也說真的是開了眼界，「第一次看到這種行為」、「這樣都能裝滿，無法想像她要站在那多久？」，也有人好奇問，「既然都要做丟臉的行為了，怎麼不乾脆拆開整個裝置倒比較快？」

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