年收千萬卻開國產車 網剖析「有錢人心態」：省錢投資更好

各廠牌汽車價差甚大，有人愛車成癡，也有人僅將汽車視為代步工具。有網友表示，他的親戚年收千萬，家中別墅有花園、車庫、大院子，但他卻只購入一台Toyota汽車，讓他不解親戚到底在想什麼。其他網友則認為，有錢人喜歡低調，且車子是負資產，落地就貶值，能代步就可以了，把錢留下來投資更划算。

有PTT網友發文表示，他有個親戚年收千萬，在中部置產一棟超級大的別墅，別墅內有花園、車庫、大院子，甚至可以在房子前面騎腳踏車，但他們家裡卻只有一台Toyota汽車，讓他不禁好奇，以親戚的財力絕對可以買更多更好的車，為什麼卻只有一台Toyota汽車。

其他網友則認爲，有錢人都喜歡「低調」，也可能只是懶得換車，或是特別喜歡Toyota、討厭名車，有人留言「我還認識家裡開公司身價好幾億的拿紅米機」、「我大伯一年賺千萬以上，開了30年toyota」、「我年收300多萬開9年」、「因為Toyota好養阿，代步就是買妥善率高的車，還可以有個生活簡樸的美名」。

有人表示「車子一落地就貶值 會跑就行了」、「車子是負資產」、「買落地賠錢的東西這麼貴幹嘛」、「不在乎車的人啊，養進口車很燒錢欸，錢省下來多能出國好」、「台灣馬路開進口車蠻浪費的，路窄車多、駕駛素質差、被撞對方還不一定賠得起」、「對很多人來說車子就只是移動工具，我爸甚至是不開車的」、「便宜車可以裝低調，車子壞掉心不痛，優點很多」。