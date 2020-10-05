瑞士月薪12萬過比台灣差？內行網友酸「可悲」曝一大關鍵

瑞士日內瓦日前通過基本工資制度，訂定每月最低薪資為4000美元（約新台幣12萬元），引發網友熱議，有人認為「瑞士12萬月薪過得比台灣22K差」，但有內行網友直言「此番言論很可悲」，歐美國家人力成本高，外食價格相對很高，因此外國人都是在家下廚，若只計算食材本身，並不會比台灣貴。

針對瑞士日內瓦最低薪資高達12萬一事，PTT有網友質疑，瑞士物價高、課稅重，雖然月薪高，但開銷相對也更高，因此在瑞士領12萬也不一定能過得比在台灣領22K更好。

有人留言「瑞士麥當勞一個400元」、「瑞士稅超高物價超高產業外移」，不過也有人說「去過日內瓦一餐速食12歐，珍奶一杯7.5歐，約400、250元台幣，但超市很便宜，買麵包和水每餐1、2歐可搞定，自己煮比在台北便宜，所以這薪水存錢快」。

有內行網友分析，歐美國家人力成本非常高，因此外食價格才會貴的嚇死人，所以外國人平常不會像台灣人一樣，餐餐外食、家門前就有便利商店，他們會到超商自行購買食材下廚，換算下來也不會比在台灣貴，除了吃飯，居家生活技能也必備，鎮上會開有DIY商店，外國人會自己修水管、修屋頂省錢。

該網友表示，台灣人力成本低，想在國外複製台灣的生活習慣，那當然會覺得物價高，這是「因為你在國外當觀光客，而不是生活，你在國外使用大量的人力成本」，他直言「看著外國人薪水多，然後說那邊物價高啦什麼的人，其實是非常可悲的，你在台灣是低階人力，享用低階人力，但同時一起剝削低階人力」。