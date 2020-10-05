好友結婚包3600太少？他考慮衝6千 被勸「要有界線」

參加喜宴該包多少禮金，永遠是門學問。一名網友因好友結婚想包3600元，又擔心被嫌少，於是上網尋求答案，許多人勸他不要包太大，免得回包壓力大；也有人認為紅包數字應視幾項條件而定，沒有標準答案。

這名網友在PTT的WomenTalk板發文，他表示自己朋友不多，最近一位學生時代的好朋友要結婚了，他打算包3600元，但擔心這樣的金額會失禮，猶豫是否「要直衝6000才有誠意」？

許多網友認為一個人去喝喜酒的話，3600元的禮金已很重本，「一個人3600很夠吧，包6000搞不好收到的人壓力很大」、「朋友都說不要包太多，以後還是要包回來」、「當初考量6000以上是長輩包的，所以我包3600。再怎麼好的朋友，還是得有界線」、「3600不算少了吧？如果你已經結了可以衝6千，你還未婚，6千未來人家回禮壓力大」。

部分網友贊成提高額度，「真的好朋友，我覺得6000很正常」、「真的很好一直都有聯絡的會包6000」，但也有人覺得3600元太多，「我都包1千8，很多了」、「2千很有誠意了，除非你錢多」、「我是一視同仁，我們小圈圈的每個都包2000」。

另有不少人認為，紅包金額多寡因人、因地而異，「看看自己能力再看包多少好嗎？會嫌包太少的朋友就可以丟了」、「看地點。基本上包得會超過那桌佔一個位置的錢，流水席少點、飯店會多點、有拿餅再加一點」、「如果薪水真的不高，可以說不去然後包小包」，包括婚宴場地、彼此交情、經濟狀況，都是考量的要點。