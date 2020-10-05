門口堆7大袋外送食物 他驚：都不是我叫的可以吃嗎？

新冠肺炎疫情尚未趨緩，全球最嚴重疫區美國已超過700萬人染疫，連總統川普都無法倖免。很多人減少出門，三餐跟生活用品選擇叫外送，有人卻收到不是他叫的食物，數量高達七袋，讓他不知所措。

一名人在美國的台灣網友在PTT發文，他指很多外送服務業者採取無接觸政策，但有外送員卻連電鈴都不按，直接把東西放在門口就走了。他在自家門前發現堆了七袋外送食物，但都不是他叫的，讓牠相當困擾，他表示：「出門還要跨過炸雞、麥當勞、可樂，那個外送員會不會被扣錢？」、「我不想吃掉…這種情況怎麼處理？」。

網友紛紛提建議：「送給街友」、「請鄰居阿」、「直接挑一挑收進來，反正都是新的食物」、「放一陣子沒人認領就吃掉，反正沒收到失主可以退款」、「會不會是整人節目？說不定有攝影機在拍」。 他把外送食物收進來在桌上攤開。圖取自PTT

這名原PO表示，他本來想裝傻看會不會有人來領，後來猜測是某間連鎖超市的外送並聯絡客服，對方表示就算收回也會捐出去，因此原PO就收下了，並上傳所有食物的照片，包括肉品、牛奶、罐頭、蔬菜、冷凍食品等等，笑稱價值大概有100美元（約新台幣3000元）。