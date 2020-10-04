她驚見加油卡餘額高達千萬元 內行網友解答：早就見怪不怪

除了搭乘大眾交通工具外，不少人還是會用汽機車當做代步，但就必須要常常到加油站加油，因此許多民眾都會將錢存在加油卡裡，以便使用時扣款。對此，就有一名女網友昨（3）日在臉書《 爆廢公社 》中PO文提到，她突然發現自己用的加油卡餘額高達千萬元，讓她感到相當不可置信，於是就PO文詢問廣大網友「是不是我理解錯誤？」

原PO在文中表示，昨天她到加油站加油時，突然發現加油卡的餘額很驚人。從原PO貼出的照片中可看見，她加九五無鉛22.98公升的油花了545元，乍看之下沒有任何問題，但仔細看「參考餘額」處會發現，金額竟高達1082萬8675元，原PO也解釋自己有仔細看過「那不是小數點」，更澄清這張卡並不是自己的，但始終不理解是否搞錯了什麼，因此希望有網友可以解答。

PO文一出後，隨即引來大批網友留言，紛紛打趣回應「這張卡不像是要去加油的，更像是要去收購加油站的」、「看到這張卡直接不想努力了」、「感覺可以直接把加油站買下來了」、「會有想拿走的衝動」。

隨後就有許多內行網友出面解答，「這應該是租車給的車隊卡吧」、「見怪不怪了，這是公司的卡吧」、「我上次還租到2000萬的」、「公司車很正常，還會規定一定要對車牌號碼，避免員工拿公司的卡加自己的車」、「軍中的油卡會更可觀」、「如果沒意外，應該是所有的卡共用一個帳戶，只是卡號不同而已」、「有的是公司行號，一千萬很正常，之前做直營統聯跟台中客運才扯」、「遠傳的行動基地台每次加油都破萬，每次儲值都百萬起跳的」、「應該都是企業卡儲值啦」。