美國人為何愛當兵？ 內行曝「關鍵差異」：很多高中畢業就去

近來中共軍機多次侵擾台灣空域，「兵役制度」便成為熱門話題，對於是否恢復徵兵與徵女兵大家各有意見。對此，一名網友好奇發問「為什麼美國人比台灣人喜歡當兵」，貼文一出，內行人揭曉3大關鍵。

原PO在PTT發文表示，「兩岸在和平的時代，台灣都沒什麼人想當兵，然而美國人當兵可是真的要打仗，而且是有可能死在戰場上的，話雖如此，不過美國人似乎熱愛當兵，甚至以能當兵為榮，大家知道其中原因嗎？」

此文一出，網友直指3大主因，第1點是「福利優渥」，「地位跟待遇都很好且受社會尊敬」、「有挑戰性又有榮譽感，而且能學到真專業，待遇也不錯」、「當完兵公司職缺有保障名額」、「主要還是薪水和福利，不少是高中畢業去從軍幾年退伍」、「薪水、福利、榮譽，台灣差人家太多」、「軍人優惠真的多，像搭飛機可以用VIP休息室」。

另外2點為「當兵退役讀大學有補助」、「美國軍人受民眾尊敬」，「美國唸大學很貴，當兵念大學有補助」、「美國軍人非常受民眾尊重，去很多地方都優惠或免費」、「大學生沒錢就去當兵，美國人跟我說的，像到阿富汗錢多，且軍人很多優惠又受尊重」、「因為美國大學學費高，不當兵的話一般家庭負擔不起」、「美軍社會地位真的高，很受尊敬」。