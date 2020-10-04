婦人好市多試鞋「高水準」行為 網大讚：連我自己都做不到

知名美式賣場好市多（Costco）販賣商品應有盡有，不僅價格實惠，還會不定期推出許多限量版商品，因此總吸引大批消費者搶購，但在過程中卻經常看到不少「脫序行為」，甚至造成其他顧客的困擾。不過昨（3）日一名網友在臉書《 Costco好市多商品經驗老實說 》中PO文提到，昨天他到好市多購物時，看到一位婦人在試穿運動鞋時，把新鞋踩在自己的舊鞋上，就是怕用髒了新鞋的鞋底，這樣貼心的舉動讓他不禁大讚「這水準真的太高了！」

原PO在文中表示，在自己的認知裡，一些婦人逛市場會被PO出來，通常都是沒有水準的行為，但是昨天他在好市多看到的場景，讓他忍不住要讚賞一番。原來是一名女客人在試穿運動鞋時，從頭到尾都把試穿的鞋子，踩在自己的鞋子上，雖然反覆的踩踏確認尺寸，但都還是踩在自己的舊鞋上。

從原PO貼出的照片中可看出，一名身穿紅色衣服的婦人，正在試穿一旁的運動鞋，除了自己腳上的那雙外，旁邊還有其他尺寸正在等著試穿，不過婦人依然踩在自己的鞋上，就是為了不讓新鞋的鞋底因踩踏而用髒。原PO在旁邊看了，內心感到由衷的佩服，甚至大讚「連我自己也做不到」。

PO文一出後，立刻引來大批網友留言讚賞，「真的是好榜樣」、「有提升台灣婦人的品德了」、「有水準的人，值得稱讚」、「她真的好棒，我都沒想過要這樣做，覺得慚愧」、「很少到好市多買鞋，因為鞋子可能都已經被無數人穿過，如果尺寸沒確認，就可能會少個一隻，或是兩隻腳尺寸不同，但這樣真的很有公德心」、「這種行為真的沒幾個人可以做到，很多人都穿一穿就直接踏在地上試走」、「這是基本禮貌，是個有水準的好公民」。