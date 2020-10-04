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花5500元染髮！回家驚見「皮膚慘況」 店家態度消極她氣炸

聯合新聞網 / 綜合報導
染髮完發現脖子、頭皮殘留大片染劑。圖擷自facebook
染髮完發現脖子、頭皮殘留大片染劑。圖擷自facebook

市面上有許多自行在家染髮的產品，雖然花費的時間、金錢較少，但顏色持久度跟髮廊相比效果有限，因此不少人會選擇到髮廊染髮。不過，一名女網友日前染髮完才發現脖子跟臉頰殘留大片染劑，怎知向店家反應卻得到傻眼回答，事後髮廊看到PO文才協助處理。

原PO在臉書社團「爆怨公社發文表示，燙髮加染髮花了5500元，不過回家卻發現脖子、頭皮及臉頰都是染劑，當下詢問對方是否正常，先前明明沒有此情況，店家回應「可能保鮮膜包著的時候變沉往下掉，因此就沾到了，再者妳沒有染過這種色系，紫、紅、藍都會比較明顯」。

照理說染劑沾到皮膚店家應主動處理，而不是顧客回家才發現，此外設計師還告訴她「多洗幾次就不會這麼明顯」，消極態度讓她十分不滿。原PO提到，有人將貼文轉發到地方社團，店家眼看事情越滾越大，才出面處理並表示歉意。

貼文一出，網友留言回應，「我沒美髮底子的幫別人染也沒染成這樣」、「5500染這樣？傻眼」、「這麼明顯，當下店家沒處理就讓客人離開，真的很扯」、「5500這種技術是在騙誰」、「搞得像被潑油漆一樣」、「無言，店家態度也太消極」。

臉頰沾到染劑，網友不滿店家態度消極。圖擷自facebook
臉頰沾到染劑，網友不滿店家態度消極。圖擷自facebook

爆怨公社 髮廊

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