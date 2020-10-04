暫時離座咖啡放桌上！她喝完驚見杯內有「異物」 氣得報警處理

不要讓食物離開自己的視線！昨（3）日一名女網友到超商喝咖啡等朋友，途中接到電話便走到店外去講，咖啡則暫時放在桌面上，怎料當她喝完時卻驚見裡頭有「異物」，當下立即調閱監視畫面，發現是另名顧客蓄意行為，氣得直接報警處理。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，昨天下午到超商喝咖啡順便等朋友，途中臨時接到電話，怕說話影響店內客人，便走到外頭去講，後來想起咖啡放在桌面上，於是又回頭將咖啡帶出來喝。

不過，接下來的發展超乎意料，原PO喝完後發現杯內竟有一塊嚼過的口香糖，店員得知情況立刻調閱監視器，結果是有位女顧客將口香糖丟到杯內，更扯的是，對方見她將咖啡拿出店外飲用，竟沒有告知反而若無其事地坐在位子上，誇張行徑讓她傻眼又氣憤。

原PO提到，現在是疫情敏感時間，這行為非常不妥當，保險起見將到醫院篩檢，同時她已向派出所報案，員警請她保留證據。

貼文一出，網友紛紛怒罵留言，「有夠噁，希望原PO沒事」、「我飲料跟水絕不會離開視線後再喝，很多社會案件就是這樣發生」、「傻眼，真的很缺德」、「沒水準的真的滿街跑，飲料真的不要離開視線」、「此行為跟心態要不得」、「沒水準，堅持提告」。