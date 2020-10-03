高雄便當「雞腿快滿出餐盒」價格曝光他嚇到 網跪求店址

便當店是不少外食族的選擇，有主菜搭上豐富的菜色，方便又營養，但因為店租、人力、食材問題，漲價的店家也是紛紛喊吃不消漲價，有民眾PO出了一間在高雄的雞腿便當，看到雞腿份量不小，都快滿出便當盒，旁邊還有3樣配色，重點是價錢只要60元，讓不少人驚呼不已，紛紛跪求店址。

網友在「Dcard」貼出一張便當照，見到照片裡面有一大隻炸過的雞腿，旁邊還有玉米粒、青菜、炒蛋三樣配菜，原PO表示這個便當只要60元，驚呼在台北的話應該要120元吧，而且內用還有紅茶跟排骨湯免費取用「老闆是在做慈善事業嗎？」。

其他網友看到也紛紛回應「在哪裡！」、「南部的物價真的很便宜又多，本來是台中人，剛去真的超不適應物價的差距」但也有人認為「看到60我應該不敢吃⋯」、「沒那麼誇張啦，這便當台北賣120也算超貴的了，80、90差不多」、「台北是便當$60、房租$60，加起來總共$120，在台北每一次的消費，都在幫房東繳奢侈稅」。

原PO最後也更新說便當店是三民區大豐路百匯美食自助餐，他也強調，就像好市多一樣，便宜也可以有好貨，他的炸雞腿剛炸起來不久跟丹丹漢堡的一樣好吃，不過他也說明，是「特價的雞腿便當才有這麼便宜」。