韓國物價比台灣低？他列均薪比較 網分析關鍵：台灣這點便宜

物價指數代表各種商品或勞務平均價格變動，用來衡量整體的消費物價水準，國內來說，台北市最常被民眾認為是物價最貴的地方，而拿亞洲其他國家來說，日韓給人的感覺又比台灣物價更高，但最近有民眾好奇，南韓很多東西看下來，物價只比台灣貴一點點，甚至還比較便宜，引發熱議。

網友在PTT八卦版發文討論，他說道一般來說韓國人最低工資為4.5萬台幣、時薪211台幣，人均年薪94萬，平均月薪7.8萬台幣，中位數63萬，平均5.2萬台幣，而台灣人均年薪62.5萬，平均月薪5.2萬，中位數47萬，平均3.9萬，一般韓國人薪資大概是台灣人2-3倍，失業率跟台灣差不多落在4左右。

舉幾個食物的物價來說，雞蛋韓國和台灣都約10顆50元，沙朗牛500Ｇ，韓國218元、台灣300元，大蒜1KG韓國139元、台灣208元，星巴克每日咖啡韓國110元、台灣105元，洋蔥500Ｇ韓國55元、台灣21元、麥當勞麥香雞單點韓國74元、台灣44元，原PO表示車子、3C就不說了，國產價格碾壓台灣，大概看下來，韓國許多東西物價只比台灣貴一點點，甚至打平還比台灣便宜，認為是不是韓國物價其實很低。

此文一出也引起熱議，網友認為「台灣食物本來就超貴，我也不知道為啥」、「去過釜山，吃的很便宜」、「還有一堆人說台灣物價很低，根本笑死」、「以前南韓可是跟我們差不多的」、「台灣本來就是靠進口的國家，物價其實就跟全世界都沒差多少」，也不少人說「有在國外久待過的都知道，台灣是人工便宜」、「台灣外食便宜就壓榨人工換來的啊，台灣人最便宜啦」。

但也有人認為「不過其實也不能這樣比，台灣土地比美國、南韓小多了，土地小可耕作面積小，自然農產品畜牧品價格就高」、「沒進大企業的，起薪25K而已，看平均不準」、「比這個也不能怎麼樣啊，除非你想移民」、「數據自己都貼出來了，薪水兩三倍在哪」、「韓國Ｍ型化比台灣嚴重，要講實際感受，卻拿均薪出來討論」。