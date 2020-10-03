驚嚇！住一晚2300 宜蘭民宿傢俱床墊讓人傻眼 網：是凶宅風？

中秋連假四天，不少民眾安排出遊，很多人會來個國內的小旅行，在外住上一天以上，挑選一間CP值高的住宿也能享受一下裡面的裝潢、設備，但有民眾抱怨自己到了宜蘭一間民宿，和實際官網的圖片差很多，甚至房間髒到不行、坐上床竟然還塌陷，一間2300元，讓她氣得直呼「太沒良心了！」，呼籲其他人不要踩到雷。

網友在臉書「爆料公社」貼文寫道，中秋連假訂了宜蘭兩間雙人房，結果外觀很漂亮，進去裡面後嚇到，房間內又髒又噁心，跟官網的照片落差很大，枕頭床單充滿污漬、電風扇也沾滿灰塵、椅子生鏽，甚至加床的單人床，一坐上去後竟然塌陷，讓原PO家人摔個四腳朝天，腰也受傷，差點腦震盪。

原PO認為，一晚2300元的房間，不要求有多漂亮的房型，但是只求乾淨舒適，認為這個民宿老闆實在太沒良心了，根本是撿回收來用，中秋連假都被這間民宿掃興了，也呼籲大家小心不要踩雷了。

網友看完也傻眼「我的天啊，那個床墊是怎樣，上面是躺過什麼？感覺毛毛的！」、「這是廢棄的房間嗎？」、「宜蘭2300算貴了唷！！這太誇張了」、「這種連住都不敢住，進去睡肯定失眠一整晚，好噁心！」、「這是民宿的倉庫吧？」、「是不是選到凶宅主題風了？」。

也有人建議「出去玩建議還是要先做功課，看了下google地圖只有2.6顆星，評論更是慘不忍賭，店家上面回覆更不用說了，評論3以下的真的不用考慮！」。

房間內的電風扇也充滿灰塵。 圖／爆料公社