多吃2顆水餃！男友結帳跟她討16塊 網無言：謝謝再連絡

許多情侶約會選擇「AA」制平均分擔費用，不過有時一方太過計較容易發生爭吵。一名女網友透露，日前和男友到鍋貼店用餐，途中對方好意分了2顆水餃，怎料結帳時男友突然說「妳吃我2顆水餃，要多給我16塊」，雖然兩人本就說好要AA制，但男友的做法讓她傻眼不已。

原PO在臉書社團「靠北星座」發文，自己跟男友交往3個月，平常吃飯都是AA制，日前兩人在外用餐，由於自己是點鍋貼，男友便貼心詢問「你要吃我的水餃嗎」，原PO點頭示意，對方便夾兩顆水餃到她碗內。

不過，接下來的發展超乎意料，結帳時男友突然說要多給16塊，這番話讓她納悶不解，對方立刻解釋「水餃一顆8塊，妳不是吃兩塊嗎」，原PO當下有點傻眼，心想「不是你問我要不要吃的嗎」，原PO強調並非在乎16塊，只是覺得男友太錙銖必較，最後也掏出20塊給對方。

貼文一出，網友留言回應，「吃個水餃看清男友」、「他有找你4塊嗎？」、「太計較了建議分手」、「16塊⋯真的可以謝謝再聯絡」、「也太小氣，好傻眼」、「確定你們男女朋友，是飯友才對吧！」、「天哪真丟金牛座的臉，我請妳吃十顆都沒問題」。