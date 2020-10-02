快訊

7旬包租婆擁饒河夜市房地產 逆子求過戶不成痛毆母親

箱屍凶嫌陳同佳本月來台投案？刑事局：未接獲港方訊息

聽新聞
test
0:00 / 0:00

多吃2顆水餃！男友結帳跟她討16塊 網無言：謝謝再連絡

聯合新聞網 / 綜合報導
情侶交往為了避免金錢糾紛，會選擇「AA」制平均分擔費用。示意圖／ingimage
情侶交往為了避免金錢糾紛，會選擇「AA」制平均分擔費用。示意圖／ingimage

許多情侶約會選擇「AA」制平均分擔費用，不過有時一方太過計較容易發生爭吵。一名女網友透露，日前和男友到鍋貼店用餐，途中對方好意分了2顆水餃，怎料結帳時男友突然說「妳吃我2顆水餃，要多給我16塊」，雖然兩人本就說好要AA制，但男友的做法讓她傻眼不已。

原PO在臉書社團「靠北星座」發文，自己跟男友交往3個月，平常吃飯都是AA制，日前兩人在外用餐，由於自己是點鍋貼，男友便貼心詢問「你要吃我的水餃嗎」，原PO點頭示意，對方便夾兩顆水餃到她碗內。

不過，接下來的發展超乎意料，結帳時男友突然說要多給16塊，這番話讓她納悶不解，對方立刻解釋「水餃一顆8塊，妳不是吃兩塊嗎」，原PO當下有點傻眼，心想「不是你問我要不要吃的嗎」，原PO強調並非在乎16塊，只是覺得男友太錙銖必較，最後也掏出20塊給對方。

貼文一出，網友留言回應，「吃個水餃看清男友」、「他有找你4塊嗎？」、「太計較了建議分手」、「16塊⋯真的可以謝謝再聯絡」、「也太小氣，好傻眼」、「確定你們男女朋友，是飯友才對吧！」、「天哪真丟金牛座的臉，我請妳吃十顆都沒問題」。

情侶

延伸閱讀

女兒出嫁！爸爸「怒瞪新郎」眼神超殺 萬人笑瘋：怨念很深

行動支付興起...提款機領錢太落伍？網曝「關鍵優勢」難取代

高鐵為何不易誤點？內行曝「3大關鍵」：跟台鐵天差地遠

黑綠鬼蛛「撞臉品客」商標 網崩潰：有陰影不敢再吃洋芋片

相關新聞

多吃2顆水餃！男友結帳跟她討16塊 網無言：謝謝再連絡

許多情侶約會選擇「AA」制平均分擔費用，不過有時一方太過計較容易發生爭吵。一名女網友透露，日前和男友到鍋貼店用餐，途中對方好意分了2顆水餃，怎料結帳時男友突然說「妳吃我2顆水餃，要多給我16塊」，雖然兩人本就說好要AA制，但男友的做法讓她傻眼不已。

以客為尊！剪頭髮「黃袍加身」超禮遇 萬人高喊：皇上吉祥

「以客為尊」是服務業的基本觀念，但有民眾只是剪頭髮卻受到超高禮遇對待，因為理髮廳提供的圍巾是皇帝龍袍的款式，讓他不禁笑稱「場面也太高調」，網友看完紛紛高喊「皇上吉祥」。

黑綠鬼蛛「撞臉品客」商標 網崩潰：有陰影不敢再吃洋芋片

蜘蛛是不少人害怕的生物，但你有看過長相奇葩的蜘蛛嗎？日前有民眾爬山發現地上有東西在微笑，仔細看竟是一隻蜘蛛，而且背上的咖啡色斑紋看起來像翹鬍子，讓人秒聯想到洋芋片「品客」的商標，撞臉照在網上曝光，掀起一陣熱議。

高鐵為何不易誤點？內行曝「3大關鍵」：跟台鐵天差地遠

高鐵行駛速度快，搭乘時間短，加上近年推出定期優惠票，吸引不少上班族、民眾搭乘。不過，一名網友好奇「為什麼高鐵不太會誤點」，貼文一出，內行人揭曉3大關鍵。

行動支付興起...提款機領錢太落伍？網曝「關鍵優勢」難取代

行動支付越來越普及，只要綁定信用卡在APP軟體上，結帳時拿出手機就能付款，可說是十分方便。對此，一名網友不解發問，「明明可以行動支付和無卡提款，為何還有一堆人用提款卡領錢」，問題曝光掀起鄉民熱議。

女兒出嫁！爸爸「怒瞪新郎」眼神超殺 萬人笑瘋：怨念很深

大家常說女兒是爸爸上輩子的情人，當掌上明珠出嫁時做父親的想必格外不捨。日前有網友分享一張婚禮照片，只見新郎牽著新娘的手，臉上流露出滿滿的幸福，但一旁的岳父表情逐漸母湯，逗趣對比照笑翻2.3萬人。

數學爭議題「6÷2(2+1)」 難倒計算機難不倒人腦！

對許多人來說，數學是一門深奧的藝術，但對計算機來說卻是十分間單的公式，有網友就在爆料公社貼出一張照片，同樣的計算公式，得出的答案卻不相同，讓網友疑惑究竟哪一個答案才是對的？

南霸天茶の魔手北漂慘兮兮 網分析原因：失敗應該的

手搖飲料連鎖店「茶の魔手」從台南發跡，全台共有570間店，其中光是台南就有280間，但近日傳出雙北唯一一間在板橋的分店將暫時歇業。為何號稱「南霸天」的茶の魔手北漂卻碰壁，有網友在PTT指出，原因可能是...

外送單備註一長串要求 店家怒：再看到一定拒接

做生意總是會遇到形形色色的客人，最怕遇到就是奧客，一名從事餐飲業的女網友在臉書PO文表示，連續兩天接到同一位客人的外送訂單，有生意上門固然高興，但這位客人在訂單備註裡的要求讓她看了很不滿，直說「如果不是沒看清楚，一定拒接」，其他鄉民看了則有不同的看法。

4個月像夏令營...他提恢復1年兵役期 網嘆：重點在「練什麼」

近來台海情勢緊張，軍備戰力議題備受矚目。雖國防部已表示常備及後備部隊人力軍充足，但恢復徵兵制及女性徵兵服役也意外掀起話題。有網友認為不論女性徵兵服役問題，反倒是男生只服役4個月宛如「參加夏令營」，因此提議「將當兵時間恢復1年」，貼文瞬間引發不少網友加入討論。

北市公車變電箱突起火 她驚恐：不要放有水的東西

公車是台北市民最常用到的大眾運輸工具，若遇上拿著大包小包的時候，上下公車難免有點不方便，但是巴士業者也很貼心在車內騰出一些空間，供民眾放置隨身行李。不過一名王小姐在網路po出三張照片，描述自己先生是公車司機，日前工作時發生了車內變電箱起火的意外，王小姐提醒，駕駛座後方平台內有變電箱，不要把飲料放在上面，以免打翻滲水釀成意外。

10片200元 ！到小琉球被阿姨推銷魷魚片 他好心幫忙事後氣炸

許多人到小琉球玩除了會購買當地的特產麻花捲，還會買魷魚片，但有位男網友被一名賣魷魚片的阿姨推銷，買了後卻受了一肚子氣，原來是對方賣10片200元，沒想到打開竟發現有折一半也有很短的，加起來5片不到，讓他氣炸直呼被騙。

熱門新聞

數學爭議題「6÷2(2+1)」 難倒計算機難不倒人腦！

女兒出嫁！爸爸「怒瞪新郎」眼神超殺 萬人笑瘋：怨念很深

南霸天茶の魔手北漂慘兮兮 網分析原因：失敗應該的

高鐵為何不易誤點？內行曝「3大關鍵」：跟台鐵天差地遠

他逛好市多驚見特價品 品名翻譯「這3字」讓網笑翻

才六階樓梯高！日本車站出現「短電梯」 原來是為了這用途

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。