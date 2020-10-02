以客為尊！剪頭髮「黃袍加身」超禮遇 萬人高喊：皇上吉祥

「以客為尊」是服務業的基本觀念，但有民眾只是剪頭髮卻受到超高禮遇對待，因為理髮廳提供的圍巾是皇帝龍袍的款式，讓他不禁笑稱「場面也太高調」，網友看完紛紛高喊「皇上吉祥」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，只見他穿著皇帝龍袍對著鏡子拍照，原以為是拍戲需求才要變裝，怎知這其實是理髮廳提供的剪髮圍巾，華麗設計讓人想喊「皇上萬歲萬歲萬萬歲」的衝動，算是另類的以客為尊。

照片在網上曝光，引來1.8萬人按讚留言，「我笑了，這個好」、「老闆好有才，超霸氣」、「有一種登基的感覺」、「這照片有聲音」、「不錯喔！剪個頭髮也能皇袍加身」、「超浮誇但我喜歡」、「招牌是不是寫：讓你有帝王般的享受」。此外，也有網友分享同張照片，並笑說「我兒也當一日皇帝」。