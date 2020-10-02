高鐵為何不易誤點？內行曝「3大關鍵」：跟台鐵天差地遠

高鐵行駛速度快，搭乘時間短，加上近年推出定期優惠票，吸引不少上班族、民眾搭乘。不過，一名網友好奇「為什麼高鐵不太會誤點」，貼文一出，內行人揭曉3大關鍵。

原PO在PTT發文表示，自己搭高鐵這麼多次，印象中好像沒發生誤點情況，但台鐵卻有此狀況，「明明高鐵也是有分直達車跟非直達車，有時連假還加開車，為什麼卻不太會誤點啊？」

此文一出，網友直指3大主因，第1點是「高鐵不等人」，「高鐵時間到就關門，想最後卡位都不行」、「高鐵跟捷運時間到就關門，台鐵這樣做會一堆人跟你拚命」、「高鐵時間差不多就不能過卡進閘門」、「高架事故很少，而且不等人」。

另外2點為「車種單純」、「車站數少」，「停站少，完全獨立路權」、「列車性能都一樣，只有直達跟非直達，相對台鐵沒幾公里就有車站，列車性能天差地遠」、「台鐵車種多，車輛密集，停靠站多」、「車種單純無平交道，車站間距大足以用車速擬補誤差」、「台鐵車種多，還有快慢之分」、「 一種車型，一種性能」。