快訊

涉殺港女友…陳同佳盼本月投案 台灣委任律師5日安排相關事宜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高鐵為何不易誤點？內行曝「3大關鍵」：跟台鐵天差地遠

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇「為什麼高鐵不太會誤點」，問題曝光掀起鄉民熱議。記者楊文琪／攝影
網友好奇「為什麼高鐵不太會誤點」，問題曝光掀起鄉民熱議。記者楊文琪／攝影

高鐵行駛速度快，搭乘時間短，加上近年推出定期優惠票，吸引不少上班族、民眾搭乘。不過，一名網友好奇「為什麼高鐵不太會誤點」，貼文一出，內行人揭曉3大關鍵。

原PO在PTT發文表示，自己搭高鐵這麼多次，印象中好像沒發生誤點情況，但台鐵卻有此狀況，「明明高鐵也是有分直達車跟非直達車，有時連假還加開車，為什麼卻不太會誤點啊？」

此文一出，網友直指3大主因，第1點是「高鐵不等人」，「高鐵時間到就關門，想最後卡位都不行」、「高鐵跟捷運時間到就關門，台鐵這樣做會一堆人跟你拚命」、「高鐵時間差不多就不能過卡進閘門」、「高架事故很少，而且不等人」。

另外2點為「車種單純」、「車站數少」，「停站少，完全獨立路權」、「列車性能都一樣，只有直達跟非直達，相對台鐵沒幾公里就有車站，列車性能天差地遠」、「台鐵車種多，車輛密集，停靠站多」、「車種單純無平交道，車站間距大足以用車速擬補誤差」、「台鐵車種多，還有快慢之分」、「 一種車型，一種性能」。

高鐵 台鐵 PTT 列車

延伸閱讀

女兒出嫁！爸爸「怒瞪新郎」眼神超殺 萬人笑瘋：怨念很深

專騙女學生上床！教官炫耀「幫107個人破處」 貼出血染床單照

離職前主管送鳳梨酥！他好奇「背後涵義」 網友留言解答

湯汁流出！她見外送員「比手畫腳」超心疼 暖心結局感動萬人

相關新聞

黑綠鬼蛛「撞臉品客」商標 網崩潰：有陰影不敢再吃洋芋片

蜘蛛是不少人害怕的生物，但你有看過長相奇葩的蜘蛛嗎？日前有民眾爬山發現地上有東西在微笑，仔細看竟是一隻蜘蛛，而且背上的咖啡色斑紋看起來像翹鬍子，讓人秒聯想到洋芋片「品客」的商標，撞臉照在網上曝光，掀起一陣熱議。

高鐵為何不易誤點？內行曝「3大關鍵」：跟台鐵天差地遠

高鐵行駛速度快，搭乘時間短，加上近年推出定期優惠票，吸引不少上班族、民眾搭乘。不過，一名網友好奇「為什麼高鐵不太會誤點」，貼文一出，內行人揭曉3大關鍵。

行動支付興起...提款機領錢太落伍？網曝「關鍵優勢」難取代

行動支付越來越普及，只要綁定信用卡在APP軟體上，結帳時拿出手機就能付款，可說是十分方便。對此，一名網友不解發問，「明明可以行動支付和無卡提款，為何還有一堆人用提款卡領錢」，問題曝光掀起鄉民熱議。

女兒出嫁！爸爸「怒瞪新郎」眼神超殺 萬人笑瘋：怨念很深

大家常說女兒是爸爸上輩子的情人，當掌上明珠出嫁時做父親的想必格外不捨。日前有網友分享一張婚禮照片，只見新郎牽著新娘的手，臉上流露出滿滿的幸福，但一旁的岳父表情逐漸母湯，逗趣對比照笑翻2.3萬人。

數學爭議題「6÷2(2+1)」 難倒計算機難不倒人腦！

對許多人來說，數學是一門深奧的藝術，但對計算機來說卻是十分間單的公式，有網友就在爆料公社貼出一張照片，同樣的計算公式，得出的答案卻不相同，讓網友疑惑究竟哪一個答案才是對的？

南霸天茶の魔手北漂慘兮兮 網分析原因：失敗應該的

手搖飲料連鎖店「茶の魔手」從台南發跡，全台共有570間店，其中光是台南就有280間，但近日傳出雙北唯一一間在板橋的分店將暫時歇業。為何號稱「南霸天」的茶の魔手北漂卻碰壁，有網友在PTT指出，原因可能是...

外送單備註一長串要求 店家怒：再看到一定拒接

做生意總是會遇到形形色色的客人，最怕遇到就是奧客，一名從事餐飲業的女網友在臉書PO文表示，連續兩天接到同一位客人的外送訂單，有生意上門固然高興，但這位客人在訂單備註裡的要求讓她看了很不滿，直說「如果不是沒看清楚，一定拒接」，其他鄉民看了則有不同的看法。

4個月像夏令營...他提恢復1年兵役期 網嘆：重點在「練什麼」

近來台海情勢緊張，軍備戰力議題備受矚目。雖國防部已表示常備及後備部隊人力軍充足，但恢復徵兵制及女性徵兵服役也意外掀起話題。有網友認為不論女性徵兵服役問題，反倒是男生只服役4個月宛如「參加夏令營」，因此提議「將當兵時間恢復1年」，貼文瞬間引發不少網友加入討論。

北市公車變電箱突起火 她驚恐：不要放有水的東西

公車是台北市民最常用到的大眾運輸工具，若遇上拿著大包小包的時候，上下公車難免有點不方便，但是巴士業者也很貼心在車內騰出一些空間，供民眾放置隨身行李。不過一名王小姐在網路po出三張照片，描述自己先生是公車司機，日前工作時發生了車內變電箱起火的意外，王小姐提醒，駕駛座後方平台內有變電箱，不要把飲料放在上面，以免打翻滲水釀成意外。

10片200元 ！到小琉球被阿姨推銷魷魚片 他好心幫忙事後氣炸

許多人到小琉球玩除了會購買當地的特產麻花捲，還會買魷魚片，但有位男網友被一名賣魷魚片的阿姨推銷，買了後卻受了一肚子氣，原來是對方賣10片200元，沒想到打開竟發現有折一半也有很短的，加起來5片不到，讓他氣炸直呼被騙。

他PO外送員搬瓦斯桶照片 網友怒批：此風不可長

外送服務越來越普及，除了飲食之外，日常生活用品也能送，也因此改變了民眾購物消費的習慣，不過難道現在連瓦斯也能送嗎？一名網友在臉書上PO出一張照片，一名外送員竟然搬著瓦斯進屋，照片一出也引起熱議。

她用好市多熱門抹布 手被染成黃色直批：不敢再買了

小心盲目跟風會踩雷。原Po在《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，她買了廣受好評的熱門抹布，誰知道下水浸泡過，抹布開始褪色，一盆乾淨的水瞬間被染成鮮黃色，連她的手都感覺被抹上顏色了，原Po直言「我是不敢再買了」。

熱門新聞

數學爭議題「6÷2(2+1)」 難倒計算機難不倒人腦！

外送單備註一長串要求 店家怒：再看到一定拒接

南霸天茶の魔手北漂慘兮兮 網分析原因：失敗應該的

女兒出嫁！爸爸「怒瞪新郎」眼神超殺 萬人笑瘋：怨念很深

他逛好市多驚見特價品 品名翻譯「這3字」讓網笑翻

4個月像夏令營...他提恢復1年兵役期 網嘆：重點在「練什麼」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。