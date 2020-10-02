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女兒出嫁！爸爸「怒瞪新郎」眼神超殺 萬人笑瘋：怨念很深
大家常說女兒是爸爸上輩子的情人，當掌上明珠出嫁時做父親的想必格外不捨。日前有網友分享一張婚禮照片，只見新郎牽著新娘的手，臉上流露出滿滿的幸福，但一旁的岳父表情逐漸母湯，逗趣對比照笑翻2.3萬人。
原PO臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，新郎從岳父手中接過新娘，接著牽起對方的手，兩人沉浸在愛的氛圍，不過新娘的父親見到這一幕竟斜眼怒瞪新郎，眼神充滿殺氣及怨念，完美詮釋五位雜陳的心情。
這張照片引起廣大迴響，網友紛紛留言表示，「內心戲很足，表情說明一切」、「爸爸眼神表示：好好對待我女兒，不然下場你知道的」、「岳父的眼神表示他很不爽新郎」、「敢對我女兒不好，你就找死的眼神」、「怨念很重的眼神」、「爸爸旁邊煙霧彌漫好有效果」。
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