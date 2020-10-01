外送單備註一長串要求 店家怒：再看到一定拒接

做生意總是會遇到形形色色的客人，最怕遇到就是奧客，一名從事餐飲業的女網友在臉書PO文表示，連續兩天接到同一位客人的外送訂單，有生意上門固然高興，但這位客人在訂單備註裡的要求讓她看了很不滿，直說「如果不是沒看清楚，一定拒接」，其他鄉民則有不同的看法。

從原PO在臉書「爆怨公社」貼出的訂單照片看到，一位自稱「渣男」的顧客點了一份外送「烤鴨+叉燒套餐」，下方還註明要求店家提供免洗餐具和吸管，看似沒什麼異樣，但當中一段文字竟寫著「小菜不要苦瓜、茄子、甜椒、紅蘿蔔，如果送來的時候其中一樣有，我會申請退款，麻煩了謝謝」，這讓店家看了很傻眼。

原PO說連續兩天都出現這樣的單，如果不是因為沒看清楚備註就出單，自己一定會按「拒絕接單」。另外，她也好奇想知道「若不照它這樣出餐，客人真的有理由能申請退款？」

貼文引來網友不同看法，有人認為顧客要求實在太多，「直接拒單，否則這種人會想方設法的找理由退單，但是餐點不會送回店家，變相吃白食」、「這麼多不要不會自己煮，要挑還要選外送」、「外送就是方便解決一餐，真當自己在家做菜是嗎？」、「不能無限上綱客製化及顧客至上，這樣只會有越來越多的奧客」、「我們接到這種態度的，直接不猶豫拒單」。

但也有人幫忙緩頰地說「說出自己不喜歡吃的食物我覺得合理，但看到有一樣就要申請退款，這句感覺不太OK」、「至少他口氣是好的，買賣就是雙方甘願」、「或許他遇過寫上備註了還是照給他放的，後面才會演變這樣吧」、「沒有對錯啦，不吃倒掉也是浪費，店家也可以拒單，看清楚就好了！至少他後面有說『麻煩了，謝謝！』文字沒有溫度，不需要過度揣測他的語氣」。