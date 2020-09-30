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怎避免衝動消費？ 他窮到快吃土！網放大絕：這樣做從此無物慾

聯合新聞網 / 綜合報導
俗話說「錢要花在刀口上」，有位網友在PTT問要如何避免衝動消費，引起網友熱烈討論。 圖片來源／ingimage
俗話說「錢要花在刀口上」，有位網友在PTT問要如何避免衝動消費，引起網友熱烈討論。 圖片來源／ingimage

今年因為新冠疫情攪局，讓所有的人生活都大亂，很多人都悶壞了，不能出國，只好搭飛機「偽出國」，或是在國內旅遊購物，所以也出現了「報復性消費」這個名詞。有位網友在PTT發問，說因為這幾個月都在「報復性消費」，讓他「存款直線下降來到歷史新低」，求教網友可有避免衝動購物解方。

原PO也分享自己的做法，他說每當出現購物慾望，他不像從前看到想買的就買，現在則是「把想買的東西先記下來」，他最新的慾望清單列了15個物品...「但都還沒買！」，原PO覺得這招很有用，也分享給網友，順便請教「有沒有其他避免衝動消費的小撇步呢？」

PO文一出，網友熱烈迴響，「我也會列清單，不會興頭上馬上去買，通常是等特價再入手。等到特價時反而覺得不需要 」、「拖一拖有時就沒那麼想買了，找點不花錢的樂趣」、「整理自己現有的東西」。也有人認為要先控制物欲，「別出門就可以了」、「想著明天自己就死了，要留下多少垃圾給家人收拾，這樣就不會想買太多東西～(認真) 」「開個戶頭專門放生活費，當月花完就是花完了」、「把錢移到不能轉帳也不能網路支付，只能臨櫃領錢的戶頭」、「每個月設可以花的目標，超過就不能買 」、「先忍一個月，除了基本吃住交通外不額外花費試看看」。

也有人認為如果錢若投入別的用途，自然就不會亂花，「放大絕：房貸+車貸+孩子=無物慾，薪水一下來馬上5萬噴出，就什麼都不想買了」、「買股票唯一解，除了緊急備用金， 其它都拿來零花的」、「買房！先衝動買一間房，就不用再擔心衝動消費了 」、「通通拿去做基金」。

台股 買房 網路購物

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