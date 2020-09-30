誰牌品差？打麻將當莊「連到13」爽撂1句 女友爸爸拍桌要他滾蛋

提到打牌沒人想輸，旦某些情況可能贏不得？一名網友到了女友家吃飯，飯後女友哥哥提議摸個幾圈，而自己手氣超旺第一圈當莊直接「連到13」，自摸7把一時興奮脫口「你們被電爆了」。女友爸爸一聽瞬間變臉，馬上拍桌要他滾蛋，原po竟還傻問「他爸爸牌品也太差了吧」，引來眾人一面倒批評其實是原po「不會做人」。

該名網友在臉書「靠北女友」抒發心情，自己飯後和女友及其哥哥、爸爸打牌，手氣超旺連莊直接連到13還自摸了7把，「下莊後又摸一把migi五暗刻」，hi過頭高喊「舒服！我要飛上青天！你們被電爆了」，不料此時女友爸爸突然變臉拍桌叫他滾蛋。遇到這種尷尬場面，原po無奈表示「他爸爸牌品也太差了吧」、「我不曉得該靠北自己還是女方」，文章發出隨即引來砲火。

留言一面倒認為該名網友不會做人，打了一篇這麼長的文章卻還看不出問題在哪，「我也是佩服你了」、「頭可能被門夾到過」、「贏了麻將輸了女朋友」。有旁觀者認為對方家長牌品或許真的差，「但你也白目」，建議可以說下次請客來去吃好料化解，會不會做人牌桌上看得最清楚。

有已婚網友回憶當時和準岳父牌桌上對決的場景，自摸還是得打出去，知道他們想吃碰什麼都故意餵，「完全不敢贏錢」。岳父放槍都不能胡的局「眼色驚麥」，認為原po很不會看人臉色。有人笑說是不是想分手但是找不到藉口，但還是替他高興可以上來po文分享，「因為代表你還活著」。