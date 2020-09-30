共軍頻擾台教召變超硬？他剛解召曝操課心得：下一梯保重

近日共軍頻頻擾台，引起不少人關心是否會被徵召上戰場，而教召內容似乎也悄悄改變中。一名剛解召的網友分享心得，以前網路上的教召心得參考價值大幅降低，在裡頭想看書或看電影門都沒有，還示警「現在操課操好操滿」，要下一梯的教召人員多多保重。

剛重回「陽間」的原po表示，操課部分只能說「操好操滿」，子彈從早打到晚，開Auto打到爽歪歪，值得慶幸的是幹部都很客氣「不會有人對你幹幹叫 」。裝備部分有改善，全副武裝夜行軍配了新的夜視鏡，夜宿個人帳棚比想像中好搭，睡袋也意外的舒服，許多教召學長都大讚跟以前差超多。

有不少役男想方設法躲教召，最為人所知的非出國莫屬。原po也直言「大家都很賭爛教召」，但如果改成一天薪水3500、7000，可能瞬間每梯大爆滿。又或者不想當兵的就出錢，用來提高國防預算、伙食費、徵召費等，若有天成真他大喊屆時「我一定出」。

部分網友看了心得剉咧等，「我還有二次才額滿」、「朋友一樣說變硬了」、「被美軍顧問拉正了」。有網友詢問「高雄鳳山的嗎」，原po只語帶玄機地說「不能說的太詳細，只能說時機很敏感」，要下一梯教召人員多保重。

若想查詢自己有無被教召，可上國防部後備軍人網路服務臺，點選召集資訊查詢確認。