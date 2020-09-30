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台中女學生搭公車被噁女偷摸 座椅慘被「染紅」僅1男相助

聯合新聞網 / 綜合報導
一名台中女學生搭公車時遭到一位身穿帽T的女子亂摸，帽T女更出言辱罵、在公車上亂吐檳榔汁，而全車僅有一名男學生拿出勇氣幫助女學生。圖擷自爆料公社
一名台中女學生搭公車時遭到一位身穿帽T的女子亂摸，帽T女更出言辱罵、在公車上亂吐檳榔汁，而全車僅有一名男學生拿出勇氣幫助女學生。圖擷自爆料公社

一名台中女同學在網路上PO文分享一件令人氣憤的事情，日前她搭公車時遇到身穿帽T的女子，帽T女在公車上不只大聲講電話，竟還企圖伸手亂摸，被發現後甚至還「吐檳榔汁」洩憤！最終全車只有1位男同學拿出勇氣相助，讓網友看了不只心疼原PO，也對全車旅客的漠視感到心寒。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，她在上下學的尖峰時刻搭公車，她好不容易找到空位便坐上去，這時帽T女卻不斷伸手摸她的書包，幸好站在旁邊的男同學向她示意，小聲告知她帽T女的小動作。當原PO得知情況後立即起身離開座位後，而後男同學便大聲喊向帽T女「可不可以注意一下」，這時原PO聽見喊叫聲才回頭發現她剛才坐的位置上「有一灘紅色檳榔汁」，讓她相當傻眼。

原PO表示，帽T女不只在公車上「嚼檳榔」，竟還直接吐在公車座位上，原PO跟男同學的衣服也被檳榔汁撥濺到，「帽T女還裝作什麼事都沒發生一樣，打算直接下車」。正當原PO想要拿手機拍下帽T女的誇張行徑時，帽T女發現後還怒嗆原PO「拍三小？」而當帽T女下車後再度跟男同學互嗆，直到帽T女自行離開車站、同車上的其他同學也出聲安撫男同學後，這場鬧劇才終於落幕。

原PO特別敬佩男同學拿出勇氣幫助她，但也坦言「我不知道世界上怎麼有這麼沒素質、這麼不要臉，還那麼噁心的人，真的非常過分，從頭到尾一點歉意都沒有！」

許多網友看後也紛紛留言表示「整車的人跟司機都沒出聲，好冷漠哦！」、「當下告訴司機，她就無法直接離開要送警察局了，而且司機還能跟她索取清潔費」、「記得！第一時間跟司機反應！不要傻傻的，跟對方起任何衝突！」、「跟司機說他亂吐檳榔汁在座位上，司機就會爆炸了吧！」、「她在公車上拿下口罩的部分也可以一併檢舉」、「現在因為疫情的關係，亂吐唾液或檳榔汁，除了廢棄物清理法之外，可能還涉及防疫衛生之類的罰責」。

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