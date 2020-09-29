「空白」統一發票中獎能兌換嗎？ 過來人教補救祕招

每到單數月的25日，大家無不摩拳擦掌的對統一發票，期望自己是那個幸運的百萬、千萬中獎者，不過當你真的幸運對中號碼時，發現發票的購物明細只剩一片白，不禁懷疑這樣能不能兌獎？

一名女大生近期對發票，驚喜中了三張五、六的兩百元發票，她說自己手氣不好，有中就很開心了，當她準備翻到後面填寫資料時，突然感覺發票怪怪的，仔細一看發票號碼都很正常，只是下面的購物明細墨水變得超級淡，幾乎是一片空白，女大生害怕店家會以為是假發票而不讓她兌換，趕緊上Dcard求助，「很怕我得來不易的200飛了，這樣可以兌獎成功嗎？」

不少過來人解答，「不行，之前跑了三家都不給兌換」、「店家不給你兌換是怕你這張是0元發票也就是沒消費，沒有消費金額的發票是不能兌獎的！」，也有網友說明自己在當新手店員時，不小心讓客人兌換了空白發票，害門市虧錢，非常懊悔，所以建議原PO不要白跑一趟。

不過也有成功兌換的案例，網友說，「這種傳統發票都是兩卷一組的，消費者拿到一張同時會有一張存根聯留在店家（一樣會有消費明細）」，所以如果可以看出在哪間店消費，或是利用發票字軌號碼打電話給國稅局查出消費店家，再帶去蓋店家章或與正本相符的章就行了。

財政部自2010年起全面推行電子發票，除了節省紙張及避免墨水淡化的問題外，還多加開了雲端發票專屬獎，增加雲端發票使用者的中獎機率，而如果將所有載具歸戶後設定匯款帳號，不但會自動對獎，對中獎金還能直接入帳，就不用擔心超過領獎期限，也省去千分之四的印花稅。