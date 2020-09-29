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60人公園辦烤肉趴留滿地垃圾 烤完炭火沒滅卻不見人影

聯合新聞網 / 綜合報導
有民眾在台北民權大橋下方發現疑似烤肉活動後還未收拾的「殘局」，不只廚餘垃圾未倒、酒瓶堆滿地，甚至連炭火都還沒滅就不見人的蹤影。圖擷自PTT
有民眾在台北民權大橋下方發現疑似烤肉活動後還未收拾的「殘局」，不只廚餘垃圾未倒、酒瓶堆滿地，甚至連炭火都還沒滅就不見人的蹤影。圖擷自PTT

中秋連假將至，有不少民眾似乎已經等不及搶先「開烤」了，但切記要注意火源、清理善後，以免造成危險及環境汙染。日前有民眾在台北民權大橋下方發現疑似是烤肉活動後還未收拾的「殘局」，不只廚餘垃圾未倒、酒瓶堆滿地，甚至連炭火都還沒滅就不見人的蹤影，現場一片狼藉讓網友看了怒批「真的太扯了！」，然而有網友尋線索找到當時疑似是台北市一間知名酒吧正在舉辦烤肉趴，事後該酒吧粉專也PO文道歉。

網友在PTT貼出數張照片，只見照片中盡是根本還沒收拾的烤肉用品、廚餘垃圾及酒瓶酒罐，原PO表示，27日當天約傍晚5點至9點間，看見有一大群約5、60名年輕人聚集在台北觀山河濱公園、民權大橋下方，直到原PO於10點多再回到該地時已不見人的蹤影，但卻留下滿地垃圾未清理。

原PO說，當時居然連木炭都沒滅，人群就消失無蹤，讓他以為「人只是暫時離開」，因此他在現場等待約半小時，但卻未見有人回來清潔，因此PO照希望能提醒對方好心回到現場整理乾淨。

照片貼出後惹怒不少網友，有人就怒罵「超沒公德心的一群人」、「有夠誇張！！」、「不可取，沒道德心」，也有網友尋線索找到疑似就是當時舉辦烤肉趴的酒吧店家，該酒吧店家在臉書粉專PO文道歉，表示已在活動隔天前往場地刷洗地板，並貼出捐款8千元至環境保護團體的證明，「警惕我們自己重視環境愛護及公德心的提升，最後真的很抱歉，對不起造成社會觀感不佳」。

有民眾在台北民權大橋下方發現疑似烤肉活動後還未收拾的「殘局」，不只廚餘垃圾未倒、酒瓶堆滿地，甚至連炭火都還沒滅就不見人的蹤影。圖擷自PTT
有民眾在台北民權大橋下方發現疑似烤肉活動後還未收拾的「殘局」，不只廚餘垃圾未倒、酒瓶堆滿地，甚至連炭火都還沒滅就不見人的蹤影。圖擷自PTT

有民眾在台北民權大橋下方發現疑似烤肉活動後還未收拾的「殘局」，不只廚餘垃圾未倒、酒瓶堆滿地，甚至連炭火都還沒滅就不見人的蹤影。圖擷自PTT
有民眾在台北民權大橋下方發現疑似烤肉活動後還未收拾的「殘局」，不只廚餘垃圾未倒、酒瓶堆滿地，甚至連炭火都還沒滅就不見人的蹤影。圖擷自PTT

有民眾在台北民權大橋下方發現疑似烤肉活動後還未收拾的「殘局」，不只廚餘垃圾未倒、酒瓶堆滿地，甚至連炭火都還沒滅就不見人的蹤影。圖擷自PTT
有民眾在台北民權大橋下方發現疑似烤肉活動後還未收拾的「殘局」，不只廚餘垃圾未倒、酒瓶堆滿地，甚至連炭火都還沒滅就不見人的蹤影。圖擷自PTT

PTT 中秋 烤肉

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