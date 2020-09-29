點餐錢不夠路人出手相救！婉拒還款理由曝光 網讚爆了

出門買餐點偶而會發生忘記帶錢或零錢不夠的狀況，若這時行動支付或悠遊卡、信用卡都無法感應時，該如何面對這樣的窘境？

有女網友在Dcard分享，她點完餐後發現身上剩的零錢不夠結帳，好在有一張仍有足夠餘額的悠遊卡，偏偏這時怎麼感應都無法扣款，眼看後面的客人都一個一個點好餐了，卻卡在她付錢這關，正當她準備離開去領錢時，突然旁邊路人出手相救，「我幫她付吧！她的多少錢？」這句話讓原PO非常驚訝。

原PO感謝之餘想跟付錢路人留聯絡電話，以便之後還錢給她，沒想到路人更霸氣的說，「不用了，每個人都有帶不夠錢的時候，等妳以後有能力了再來幫助其他人就好了」，這句話完全感動原PO，直呼「我最近做了什麼好事嗎？」希望可以藉由發文好好表達感謝之意。

不少網友大讚路人的舉動，囑咐原PO「妳一定要記得她說的，再拿這些錢去幫助需要幫助的人」、「把愛傳下去」、「台灣最美的風景是人」、「我愛台灣我是台灣人我驕傲」，不過有網友建議可以壓個證件給店家再回去付錢。

網友們也分享忘記帶錢遇到好人好事的經驗，「我高中發現帶不夠40車錢，遇過公車司機霸氣說不用了！（不過我下次遇到還是還了）」、「之前停車遇過刷卡刷不過又沒零錢，也有好心人士說要幫我刷卡。」